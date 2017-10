Încep să se clarifice lucrurile în Ligă

Barcelona va face deplasarea la Olympiakos pentru al patrulea meci din Grupa D a Ligii Campionilor.

FC Barcelona întâlneşte azi, în deplasare, ultima clasată a Grupei D, OLympiakos. Echipa catalană merge ceas în Liga Campionilor, cu maximum de puncte după primele trei partide. Grecii de la Olympiakos nu au evoluţii la fel de bune. Ei ocupă utima poziţie în Grupa D, cu zero puncte. Barcelona nu poate conta pe foarte mulţi jucători la partida din Grecia de pe stadionul ”Georgios Karaiskakis”: Ousmane Dembele acuză probleme musculare, Andres Iniesta este accidentat la coapsă, Rafinha este accidentat la genunchi, iar Arda Turan şi Aleix Vidal au suferit acidentări la gleznă. Din tabăra celor de la Olympiakos va lipsi El Fardou Mohamed Ben Nabouhane, în timp ce Hrvoje Milic este incert. O victorie îi propulsează pe catalani în faza următoare a competiţiei, deoarece este greu de crezut că Sporting va câştiga în ultimele două etape, iar Bracelona va pierde ambele meciuri, inclusiv partida directă cu portughezii d epe teren propriu.

Tot azi se va disputa şi derby-ul Grupei C. Chelsea va face deplasarea la Roma în încercarea de a-şi apăra prima poziţie în clasamentul Grupei C din Liga Campionilor. Cele două echipe au înregistrat victorii pe linie în ultimele trei partide. Partida tur din cadrul Grupei C a Ligii Campionilor, dintre cele două combatante s-a încheiat indecis, scor 3-3. De la Roma vor lipsi Rick Karsdorp (accidentat la genunchi) şi Konstantinos Manolas (accidentat la coapsă), în timp ce din echipa englezilor nu vor face parte N'Golo Kante (accidentat la coapsă) şi Victor Moses (ruptură musculară), de altfel Emerson (AS Roma) este incert. Întrebat fiind dacă N'Golo Kante va juca la meciul cu Roma, Antonio Conte, antrenorul celor de la Chelsea a răspuns: ”Sper. Dacă va fi pregătit. Sunt conştient că este foarte important pentru echipă. Sper să-l am apt pentru acest meci, dar prefer să nu-mi asum riscuri. Dacă va fi pregătit, va juca”.

Programul meciurilor de azi (toate partidele încep la ora 21.45 a României):

Grupa A: Manchester United – Benfica Lisabona şi FC Basel – ŢSKA Moscova

Grupa B: PSG – Anderlecht (în direct la Telekom Sport 3) şi Celtic - Bayern Munchen (în direct la Telekom Sport 4)

Grupa C: AS Roma - Chelsea (în direct la Telekom Sport 2) şi Atletico Madrid - Qarabag

Grupa D: Olympiakos – Barcelona (în direct la Telekom Sport 1) şi sporting Lisabona - Juventus Torino