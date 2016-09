Ioan Andone, după remiza cu FC Viitorul, 1-1: putea fi mult mai rău

FC Viitorul Constanţa a obţinut un rezultat de egalitate pe finalul meciului de pe teren propriu cu Dinamo, 1-1 după golul egalizator al lui Nimely.

Echipa lui Hagi a avut iniţiativa în permanenţă, a ratat marile ocazii ale meciului, însă nu s-a putut apropia de victorie din cauza ratărilor importante ale oamenilor din ofensivă la centrările perfecte venite de pe dreapta, de la Romario Benzar.

La finalul jocului, Ioan Andone a părut un antrenor mulţumit de felul în care a arătat echipa lui în mare parte din meci. ”Am păţit ca la Tg. Mureş, putea să fie chiar mai rău. Dar rezultatul e echitabil, am întâlnit o echipă cu jucători foarte buni, care pasează bine, care ştiu ce să facă cu mingea. Am amărăciune în suflet, la cornerul ăla trebuia să ne mobilizăm mai bine să nu luăm gol. Până la urmă ştiţi care e câştigul? Nemec! Joacă! Maric o face destul de bine”, a spus antrenorul. Andone a vorbit şi despre surprizele date de lipsa din primul ”11” a lui Rotariu şi a lui Palic. ”Rotariu şi Palic au fost schimbări tactice! Trebuia să dau şi altora şansa să joace. Trebuia să îi dau şi lui Patrick şansa să joace, trebuie să dai şanse jucătorilor tineri. A jucat bine de tot azi, ştiam asta, altfel nu îl băgam”, a mărturisit antrenorul dinamovist la finalul partidei de la Ovidiu.

Lipsa lui Palic din prima echipă, evoluţiile tot mai bune ale lui Lazăr şi veşnica problemă Gnohere, toate au fost discutate în finalul intervenţiei. ”La Palic nu există problema cu semnarea contractului, el are o ofertă pe care i-o va face domnul Negoiţă. A stat pe bancă pentru că am zis că e mai bine să bag nişte jucători proaspeţi. Trebuia să vin cu ceva proaspăt, cu ceva surpriză. Nu se pune problema că ar fi jucat prost sau că nu se pregăteşte. Dacă Lazăr ajunge la echipa naţională... măcar să rămână la noi până în vară. De când am venit la echipă joacă mai bine de la meci la meci, deşi lumea îmi spunea că un joc îl face bun şi alte trei le stă. Gnohere poate să joace, depinde dacă îi stă capul la fotbal. O să vedem ce va face vineri la echipa a doua, dacă are capul la fotbal. El va rămâne la echipa a doua. La Tg. Mureş mi-a demonstrat că nu e concentrat pentru Dinamo, că se gândeşte la altceva şi dacă se gândeşte la altceva va rămâne la echipa a doua”, a terminat Ioan Andone.

Tehnicianul Gheorghe Hagi simte că echipa sa putea să se impună în faţa lui Dinamo, dar admite că rezultatul e unul bun, în contextul oboselii acumulate de jucătorii săi în ultima perioadă. Hagi a vorbit şi despre evoluţia lui Gabi Iancu şi se declară în continuare convins că fostul atacant al Stelei va reveni la forma din trecut, graţie căreia a şi făcut pasul spre formaţia roş-albastră.

"După un joc bun la Botoşani, cu o deplasare lungă, cred că ne-am descurcat destul de bine în faţa unui adversar bun. Ne-am creat ocazii şi probabil meritam mai mult, dar ăsta e rezultatul. Asta e. Puteau şi ei să câştige, puteam şi noi....

Nu am avut limpezime în faţa porţii. Am dezvoltat bine jocul, am făcut lucruri bune, dar se vede şi oboseala. Benzar a făcut din nou un meci foarte bun.

La noi s-a văzut ca mai avem de lucrat din punct de vedere fizic, la câţiva jucători. Cu Iancu trebuie să avem răbdare, aşa cum a avut şi cu Chiţu. Îl văd focusat, conectat la fotbal. Nu trebuie să ne aşteptăm acum să-l vedem pe Iancu de la început. Dar o să vină şi asta, sunt sigur. E pe drumul bun. O să-l ajute şi capul, şi picioarele. Trebuie doar să avem puţină răbdare cu el", a declarat Hagi după partida cu Dinamo.