Iordache s-a retras din turneul de la Stuttgart

Gimnasta română Larisa Iordache s-a retras, din cauza unei accidentări, din concursul de Cupă Mondială de la Stuttgart programat luna viitoare, a anunţat Federaţia Internaţională de Gimnastică.

Larisa Iordache, care a ratat o mare parte a sezonului în 2016, inclusiv Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, din cauza accidentărilor, confirmase iniţial participarea pentru 18-19 martie la EnBW DTB-Pokal, unde românca a câştigat titlul în 2014. Concursul de la Stuttgart trebuia să fie un ultim test la nivel înalt înaintea Campionatelor Europene de la Cluj-Napoca, din luna aprilie.

"Are o problemă la fascia plantară şi medicii i-au recomandat un repaus pe picior timp de două săptămâni. Săptămâna trecută am făcut o pauză după ce a avut dureri. Ieri, la o bătaie la sol, a simţit mai puternică durerea şi am mers la medic care i-a recomandat două săptămâni de repaus. A făcut şi un RMN. Va face apoi un alt control după repaus. Nu e nevoie de operaţie sau altceva, ar trebui să se refacă după două săptămâni. Cei de la INMS au spus că în două săptămâni se va reface", a declarat antrenorul ei Cristi Moldovan.

Campionatele Europene 2017 de gimnastică de la Cluj bat la uşă (19-23 aprilie), dar Cristi Moldovan nu crede că pauza va afecta pregătirea Larisei: "E bine să facem acum repaus, pentru că până la Europene avem destul timp şi de asta am şi renunţat la concursul de la Stuttgart, să nu forţăm pentru că mai avem o lună. Nu vrem să forţăm recuperarea în concurs. Pregătirea era în grafic, aşa cum ne-am propus. Pe 25-26 martie este un concurs în Franţa, la Saint-Etienne, acela rămâne valabil şi nu se pune problema să nu participe acolo. La Stuttgart era o competiţie cu invitaţii şi nu am vrut să forţăm piciorul acolo. Era o competiţie la individual compus, trebuia să facă patru aparate şi nu puteam risca după aceste două săptămâni de repaus să intrăm după câteva zile în program competiţional".

Anca Grigoraş, antrenor federal, a confirmat pentru AGERPRES că Larisa Iordache a suferit o afecţiune la călcâiul drept: "S-a retras pentru că a avut nişte dureri repetate în călcâi, dar nu e ceva extraordinar, pentru că s-a pregătit foarte bine. A făcut un pic de pauză, a reluat apoi şi când a ajuns la acrobatică a simţit dureri mai mari ca de obicei şi antrenorul a oprit-o. Nu a fost o accidentare, nu a căzut, şi a dus-o la medic. Nu este o altă durere decât pe cele care le încearcă de obicei gimnastele. Nu le bagi în seamă decât când devin dureri adevărate, aşa cum s-a întâmplat în cazul de faţă. Are o mică ruptură a unui muşchi din talpă. Medicii i-au dat o pauză de 14 zile, un bandaj mai gros şi să nu pună piciorul pe jos. Se va face control şi vom vedea apoi. Ea acum nici pregătire fizică deosebită nu poate face, decât la braţe şi la abdomen. 14 zile la noi este enorm. La noi se simte şi pauza care o faci duminică, aşa e la gimnastică".

Şi Claudia Fragapane (Marea Britanie) s-a retras din concurs, ea urmând să fie înlocuită cu compatrioata sa Alice Kinsella. Etapa de Cupă Mondială de la Stuttgart va fi a doua din cele trei concursul de individual compus ale circuitului, după Cupa Americii, programată pe 4 martie, la Newark, şi înaintea celei de la Londra, din 8 aprilie. Câştigătorii se vor alege cu burse de 12.000 de franci elveţieni şi cu 60 de puncte în clasamentul Cupei Mondiale.