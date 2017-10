Iorgulescu a mai primit un mandat

Gino Iorgulescu rămâne în fruntea LPF după ce l-a învins cu 13-1 pe Sorin Drăgoi, acesta fiind votat doar de ACS Poli Timişoara.

Iorgulescu va conduce Liga Profesionistă de Fotbal în următorii cinci ani. "M-au propus 11 cluburi. Probabil că, dacă nu expira perioada de depunere a propunerilor, ne-ar fi propus şi celelalte două, Sepsi şi Botoşani", a spus Gino Iorgulescu la sfârşitul şedinţei de vot.

De partea cealaltă, contracandidatul lui Iorgulescu, Sorin Drăgoi, este convins că votul a fost influenţat de oamenii politici. "E greu când te lupţi cu un candidat preferat. Este greu să schimbi mentalitatea din fotbalul românesc. Sunt convins că totul s-a schimbat aseară. De ce să fie jenant cum am pierdut? Am venit şi am participat. Era firesc, era normal să fie aşa. Eu încercam să fac astfel încât lucrurile să se schimbe, să fie un nou început pentru fotbalul românesc, dar nu am reuşit să conving cluburile. Sper ca peste 5 ani să fie un fotbal mai bun" , a spus Sorin Drăgoi la ieşirea din sediul LPF. Preşedintele FCSB, Valeriu Argăseală a negat însă orice implicare politică. "Era greu ca 13 cluburi sa fie convinse peste noapte. Nu cred că este un rezultat politic".

Gino Iorgulescu va avea în premieră un mandat de cinci ani la şefia Ligii Profesioniste de Fotbal. Până acum mandatul era de patru ani iar numărul de mandate era nelimitat. Din 2017, o persoană nu poate conduce Liga mai mult de două mandate.