Irina Fetecău vrea să ajungă în TOP 100 WTA în 2-3 ani

Jucătoarea română Irina Fetecău este personajul principal al cărţii „Tenis. Sportul inventat de diavol”, scrisă de tatăl ei, realizatorul radio Adrian Fetecău, şi lansată la Târgul Gaudeamus de la Romexpo.

Aflată în prezent pe locul 570 mondial, Irina se simte onorată şi mândră că este eroina principală a cărţii care dezvăluie faţetele mai puţin cunoscute ale tenisului. „Am fost foarte încântată, pentru că a scrie o carte este un lucru dificil, presupune multă muncă și multă inspiraţie. Și să fiu personajul principal e o onoare, sunt fericită și mândră de acest lucru. I-am spus să aibă grijă ce va dezvălui din vieţile noastre, pentru că a scris mult din interior, dar am avut încredere în el. Iar cei care nu sunt cunoscători ai fenomenului și nu știu cum e tenisul de jos, de la începuturi, pot să afle cam ce presupune a face o carieră în acest sport. Chiar mă bucur că a dezvăluit detalii pe care alţii nu au de unde să le știe și nu sunt dezvăluite niciodată de media. Nu am terminat cartea, dar am citit mult din ea, pentru a mai da unele sugestii. Dar e o carte foarte palpitantă și nu o spun pentru că sunt personajul principal, ci pentru că te ţine cu sufletul la gură ca cititor și ai vrea să afli ce se întâmplă mai departe”, a declarat ea.

În acest an, Irina a avut probleme de sănătate, dar speră că în următorii 2-3 să atingă visul de a intra în Top 100 WTA. „2017 a fost un an dificil, am trecut prin foarte multe probleme de sănătate din păcate, nu am reușit să joc prea multe turnee. Efectiv am jucat din aprilie până în septembrie, dar voi pleca săptămâna viitoare la alte două turnee. Cât am reușit să joc, am jucat foarte bine, am avut rezultate foarte bune. Finale la turnee de 15.000 dolari, semifinale la 25.000, ceea ce pentru mine au fost rezultate bune în condiţiile în care m-am aflat. Dar sunt optimistă pentru anul viitor pentru că m-am pregătit foarte bine. Visul meu este Top 100, ca să nu mă aventurez mai mult. Ăsta e obiectivul nostru încă de când am intrat în acest sport și cred că se poate realiza în 2-3 ani, cu sănătate, cu un pic de noroc, că munca o depun zi de zi. Acum câţiva ani, nu mă așteptam la atâtea obstacole. A fost greu, să pui atâta suflet la fiecare turneu, uneori îţi iese, alteori nu, și trebuie să fii puternic și să mergi mai departe. Mă așteptam să fie mai ușor, dar acum îmi dau de seama cât de greu este să ajungi acolo sus, atât din punct de vedere mental cât și financiar. Câtă muncă, dedicaţie, în fiecare zi trebuie să dai 100%, a mai spus sportiva. Ea s-a accidentat pe 18 ianuarie, în timpul primului meci al sezonului, şi a absentat până pe 5 aprilie. Ultima partidă jucată în acest sezon a fost pe 24 septembrie, finala turneului de la Hammamet, când a fost învinsă de columbianca Maria Fernanda Herazo Gonzalez cu 1-6, 7-5, 6-2.