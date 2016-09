Kerber a luat US Open şi primul loc WTA

Jucătoarea germană de tenis Angelique Kerber, a doua favorită, a învins-o, cu 6-3, 4-6, 6-4, pe Karolina Pliskova (Cehia, cs 10) în finala turneului de Mare Şlem de la US Open.

Partida a durat două ore şi şapte minute. În vârstă de 28 de ani, Angelique Kerber se află la cel de-al doilea turneu de Mare Şlem câştigat în carieră, după ce, tot în acest an, s-a impus şi la Australian Open, scor 6-4, 3-6, 6-4 cu americanca Serena Williams. Pentru succesul de la US Open, Kerber a primit un cec în valoare de 3,5 milioane de dolari şi 2000 de puncte WTA, în timp ce Pliskova şi-a asigurat 1300 de puncte în clasamentul mondial şi 1,75 milioane de dolari pentru că a ajuns în finala competiţiei. Angelique Kerber ajunge astfel la două turnee de Mare Şlem câştigate în carieră. Tot în acest an, Kerber s-a impus şi la Australian Open, după o finală câştigată într-un mod asemănător împotriva americancei Serena Williams, scor 6-4, 3-6, 6-4, sportivă pe care, în urma turneului de la Flushing Meadows, o va întrece în clasamentul mondial. De luni, nemţoaica va fi noul lider mondial.

"Întotdeauna e greu să joci împotriva ei. Am încercat să fiu agresivă şi să mă bucur de această finală. În copilărie, visam să fiu numărul unu mondial şi să câştig turnee de Mare Şlem, iar astăzi toate visurile mele au devenit realitate şi nu vreau decât să savurez acest moment. E incredibil. Acest al doilea trofeu de Mare Şlem înseamnă foarte mult pentru mine", a afirmat Kerber, la finalul partidei.

Jucătoarea cehă Karolina Pliskova, în vârstă de 24 de ani, şi-a lăudat adversara şi a spus că Angelique Kerber merită să fie pe primul loc în clasamentul mondial. "Mi-am dat seama că pot să joc cel mai bun tenis al meu pe cele mai mari arene din lume. Ea a dovedit că este numărul unu în lume. Ştiam că va fi dificil, dar mi-am regăsit puterea în cel de-al doilea set", a spus Pliskova.