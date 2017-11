Kerber va fi antrenată de Fissette

Fostul lider mondial Angelique Kerber a renunţat la colaborarea cu antrenorul Torben Beltz şi a anunţat va fi pregătită de belgianul Wim Fissette, care a colaborat cu Simona Halep în 2014.

„A fost dificil, dar sunt pe punctul să încep un nou capitol în cariera mea, cu un nou antrenor. Mulţumesc, Torben Beltz, pentru tot ce ai făcut pentru mine! Împărţim cele mai frumoase amintiri din cariera mea de până acum. Nu mi-ai fost doar antrenor, ci şi un prieten adevărat", a scris Kerber pe Twitter.

Kerber a dezvăluit, într-o altă postare pe reţeaua de socializare respectivă, că va colabora cu Wim Fissette: „Se apropie noul sezon şi sunt foarte încântată să încep să lucrez cu noul meu antrenor, Wim Fissette. Este o nouă şansă şi sunt curioasă să văd ce putem realiza împreună", a adăugat jucătoarea în vârstă de 29 de ani.

Sub comanda lui Torben Beltz, Kerber a avut un an 2016 de excepţie, pe care l-a încheiat pe primul loc în ierarhia mondială. În 2016, Kerber a reuşit să câştige Australian Open şi US Open, primele şi singurele sale turnee de Grand Slam. În 2017, însă, a avut evoluţii sub aşteptări şi va încheia anul pe locul 21 WTA.

În vârstă de 37 de ani, Wim Fissette a antrenat-o pe Simona Halep în 2014, an în care românca a jucat finala turneului de la Roland Garros, pe care a pierdut-o în faţa Mariei Şarapova. În acelaşi sezon, Halep a mai ajuns în sferturi de finală la Australian Open şi în semifinale la Wimbledon.

De-a lungul carierei, Fissette le-a mai pregătit pe Kim Clijsters, Sabine Lisicki, Victoria Azarenka, Sara Errani şi, ultima oară, pe Johanna Konta. (Foto: Neal Trousdale pentru www.OpenTenis)