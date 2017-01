La Universiadă, pe banii gazdelor

Preşedintele organizaţiei Student Sport, Adrian Socaciu, a dezvăluit că organizatorii Universiadei de iarnă de la Almatî (Kazahstan) au plătit cazarea şi masa sportivilor şi antrenorilor care reprezintă România la competiţia ce are loc în intervalul 29 ianuarie - 8 februarie.

Totodată, Socaciu afirmă că sportivii noştri nu au echipament de prezentare, iar oficialii români nu au achitat nici acreditarea la competiţie, acest lucru fiind făcut de unul dintre antrenori. "Ruşine organului de specialitate Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar! Ieri seară am crezut că nu văd bine. Situaţia delegaţiei României este mult mai gravă: echipa României nu a avut şef de misiune; suntem singura ţară fară echipament dintre cele 57 de ţări; la defilare am avut trei tipuri diferite de echipamente, iar la concurs fiecare concurează cu echipamentul propriu; cazarea şi masa au fost plătite de statul din Kazahstan pentru sportivi şi antrenori; delegaţia României nu ştia că trebuie plătită acreditarea (nu au fost informaţi şi a achitat unul dintre antrenori)", a scris Socaciu în reţeaua de socializare.

Potrivit preşedintelui Student Sport, unul dintre antrenorii români, Horia Timiş, i-ar fi spus: "Mi-a fost jenă pentru ţara mea. Pretenţia mea era să avem cu toţii o geacă la fel". Adrian Socaciu a menţionat că sportivii şi antrenorii "ştiau că urmează să primească un trening, însă în ultima zi înainte de plecare au aflat că nu îl mai primesc" şi a citat unul dintre membrii delegaţiei care ar fi spus "suntem ai nimănui". "Probabil că toate aceste lucruri nu contează pentru cei care conduc acest organ de specialitate numit FSSU. Vă mărturisesc că aseară mi-au dat lacrimile în tribună când a intrat România şi speram să nu fie adevărat. Ne-am făcut de ruşine în faţa a 57 de ţări prezente şi a peste 2.500 de sportivi. Astfel de momente nu le putem spăla sau uita, dar fac parte din istoria noastră, din păcate", a conchis Socaciu. România este reprezentată de doar trei sportive, toate la patinaj viteză, la a 28-a ediţie a Universiadei de iarnă, care se desfăşoară în perioada 29 ianuarie — 8 februarie, la Almatî (Kazahstan). Cele trei sportive sunt Raluca Doina Ştef (Clubul Sportiv Universitatea Cluj), Bianca Stănică şi Mihaela Hogaş (ambele din Braşov).

În noiembrie nu voia nimeni să concureze

În replică, directorul adjunct în cadrul Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar (FSSU), Constantin Căliman, a declarat că în noiembrie nu se ştia că ar dori cineva din România să participe la Universiada de iarnă din Kazahstan. "Colega mea Cristina Brânzoi s-a ocupat de acest proiect. Trebuie reţinut următorul lucru. FSSU este instituţie publică, nu are un buget aprobat acum la începutul anului, iar participarea noastră la Universiada de iarnă nici nu s-a pus în discuţie în calendar, pentru că nici nu am avut solicitări. FSSU are parteneriate cu federaţiile pe ramură de sport şi nicio federaţie nu şi-a exprimat dorinţa de a trimite sportivi la Universiadă. În sfârşit au apărut aceste trei sportive, la patinaj, care au dorit să plece. Lucrurile nu sunt atât de simple, cum vă închipuiţi. S-au făcut eforturi faţă de toate cheltuielile astea. Nu ştiu toate detaliile, legate de echipament şi toate astea, dar planul de achiziţii publice, abia după ce va fi aprobat bugetul pe 2017, va fi pus în discuţie, după care trebuie făcute procedurile de urcare PSA ca achiziţie publică în sine. Vorbim în luna ianuarie de un lucru care este imposibil de rezolvat acum. (...) Au fost discuţii, dar noi în luna noiembrie nu ştiam că cineva doreşte să participe la Universiadă, pentru că, aşa cum funcţionează sportul universitar din păcate în România, sunt multe lucruri de optimizat", a declarat Căliman.

"Ceea ce d-l Socaciu nu înţelege, diferenţa dintre o structură privată şi o instituţie publică şi toate problemele astea legate de legislaţie, care ne obligă să stăm aşa încorsetaţi. Eu îl apreciez pe d-l Adrian Socaciu că pe banii lui face turism, dar să nu dea sfaturi unde nu trebuie. Ideile lui, unele dintre ele, foarte puţine, din păcate, sunt interesante, dar să dăm în Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar că nu facem nimic, că nu existăm, e lipsit de fair-play, după părerea mea", a mai spus Căliman. "Încercăm să implementăm, spre exemplu, proiectul acesta de reorganizare a sportului şcolar şi universitar, dar sunt nişte proiecte la care un sunt foarte implicat şi ţin foarte tare să le materializăm, contractul de muncă, legea sponsorizării, sunt multe lucruri de rezolvat, reorganizarea asociaţilor sportive şcolare şi universitare, dar, aşa, să aruncăm în spaţiul public doar cu acuzaţii... Într-adevăr, nu suntem impecabili, aşa cum sportul românesc are o mare problemă şi trebuie reorganizat din temelii", a afirmat Constantin Căliman.

