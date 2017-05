Lacrimile lui Şumudică

Mâine, de la ora 20.45, are loc pe stadionul "Ilie Oană" din Ploieşti finala Cupei României, Astra - FC Voluntari, meci care poate fi urmărit, în direct, pe Digi Sport 2.

Aflat în faţa ultimului său meci pe banca Astrei, Marius Şumudică nu şi-a putut controla emoţiile în conferinţa de presă premergătoare finalei Cupei României, dintre formaţia giurgiuveană şi FC Voluntari. Tehnicianului de 46 de ani i-au dat lacrimile când a vorbit despre despărţirea de elevii săi. "A fost o perioadă frumoasă, cu jucători extraordinari. Le mulţumesc jucătorilor mei pentru tot ce au realizat. Cele mai frumoase momente pe care le poate trăi un antrenor, calificare în grupele Ligii Campionilor, titlul, eliminarea lui West Ham de două ori. 2-1 parcă am bătut Petrolul în primul meu meci la Astra, a fost un meci frumos. Am preluat acea echipă şi am avut o serie de şase meciuri, dintre care cinci victorii, şi calificarea în cupele europene. Mi-a deschis uşa de a clădi această echipă timp de doi ani. Mi-am luat jucătorii pe care îi doream, Stan, Boldrin, cei de la Chiajna, am format un grup foarte puternic, o familie adevărată. Când pui o felie de pâine, toate vrăbiuţele ciugulesc, aşa a fost şi aici. Sperăm să ne bucurăm de această izbândă. Trebuie să ai caractere, oameni care te înţeleg, oameni inteligenţi, care să înfrunte neajunsurile. Am şi eu o contribuţie, dar datorită potenţialului lor, culturii tactice pe care o aveau am obţinut totul. Mereu mi-au plăcut jucătorii de peste 25, 26 ani, care aveau această cultură. Puteam face mult mai mult în play-off, vina aparţine tuturor, am avut opt victorii consecutive, nimeni n-a mai avut seria asta. În play-off toţi am crezut că s-a realizat obiectivul. Un an ratat din punct de vedere al campionatului. Au fost doi ani extraordinari în care am realizat multe şi sper să câştigăm şi mâine trofeul. M-au făcut să mă simt antrenor şi le mulţumesc din suflet. Au fost doi ani extraordinari şi simt că se apropie sfârşitul şi că ne despărţim şi mă doare sufletul. Toţi cei care sunt lângă echipă puteau să facă mult mai multe pentru ei, nu pentru mine. Scuzaţi-mă, vă rog.", a declarat Marius Şumudică.

Mijlocaşul Florin Lovin e decis să renunţe la fotbal după meciul de mâine. Jucătorul giurgiuvenilor speră să-şi ofere drept cadou un ultim trofeu la partida de la Ploieşti, care va fi şi ultima pentru Marius Şumudică pe banca Astrei. "Sper să fac un meci cât mai bun şi să câştig acest trofeu, pentru că nu mă voi mai întâlni cu această şansă. Vreau să trăiesc momentele frumoase pe care nu le voi mai trăi. Eu am pus pe primul plan familia, iar familia merită să mă aibă o anumită perioadă de timp. De aceea nu voi fi antrenor, văd prin ce trece Şumi, este o meserie foarte grea, stres, nervi, stai mereu departe de familie. Au fost doi ani de muncă, sa rămânem doar cu momentele frumoase, cu astea rămâi toată viaţa. Certurile şi restul trebuie şterse cu buretele", a declarat Lovin. Mijlocaşul Astrei e convins că nu-şi va putea stăpâni emoţiile după partida de mâine. "Nu sunt relaxat deloc, am o anumită presiune, mâine probabil mă vor năpădi şi pe mine lacrimile. Ţin minte episodul cu Cristi Balaj, nici el nu îşi putea stăpâni lacrimile la ultimul meci. E acea zicală că şi bărbaţii plâng cateodată...nu e nicio ruşine, e chiar frumos să îţi exprimi sentimentele. Vom sărbători aici, e drum lung până la Giurgiu şi nu ne aşteaptă prea mulţi suporteri nici acolo, n-am avut niciodată prea mulţi fani", a mai spus fotbalistul Astrei la conferinţa de presă de la Ploieşti.

Silviu Lung junior are şi el emoţii înaintea ultimului meci al lui Şumudică şi susţine că nu ştie dacă va continua sau nu la Astra. "El a spus cuvinte mari. Îi mulţumim pentru cei mai frumoşi doi ani din carieră. Ne aşteaptă un meci destul de greu, Voluntariul a avut rezultate bune cu Claudiu, i-am analizat foarte bine şi ne dorim să câştigăm acest trofeu. Şumi a venit la Astra cu o victorie contra Petrolului, pe acest stadion, sper să se încheie cercul frumos, tot cu o victorie aici. Avem un meci important, vrem să câştigam , să îi facem o bucurie lui Şumi, apoi e timp pentru orice", a afirmat portarul Astrei.