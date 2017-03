Laura Badea vrea un asalt dominat de fair play

Fosta campioană olimpică Laura Badea, care şi-a depus candidatura pentru funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Scrimă, a declarat că se aşteaptă la o luptă "dominată de fair-play" la alegerile din 29 martie, unde îl va avea contracandidat pe Marius Florea, actualul secretar general.

"Alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Scrimă sunt pe 29 martie şi voi candida şi eu. Am făcut o strategie deja pe care sper să o îmbunătăţesc pe viitor dacă voi fi aleasă. Va fi o luptă dominată de fair-play, fiecare vine cu un program strategic adecvat Federaţiei Române de Scrimă. Toţi avem o datorie morală pentru această federaţie şi, bineînţeles, faţă de doamna Pascu, cea care este preşedinta de onoare a federaţiei", a spus ea.

Laura Badea a menţionat că a trimis cluburilor programul său pentru următorii patru ani. "Toată lumea este creditată cu şanse la alegeri, vom vedea cum vor vota cluburile şi asociaţiile afiliate la Federaţia Română de Scrimă. Am trimis pe e-mail cluburilor afiliate strategia mea şi am sunat să spun că voi candida. Dar este opţiunea lor, nu am nicio influenţă asupra voturilor. Dânşii se bucură (n.r. — că va candida), acum important este să fie la conducere cineva pe care să îl preocupe soarta federaţiei în următorii patru ani", a afirmat ea, precizând că nu exclude o colaborare cu Marius Florea după alegeri.

Laura Badea a menţionat că fosta sa colegă de echipă Roxana Scarlat a renunţat la ideea de a mai candida la preşedinţia FRS: "Roxana m-a sunat ieri şi mi-a spus că nu va mai candida. Nu ştiu motivele, dar aşa mi-a spus". În ceea ce o priveşte pe scrimera Ana-Maria Popescu, cea care a anunţat că va reveni în competiţie octombrie, Badea a afirmat: "Este un mare câştig pentru federaţia de scrimă şi pentru delegaţia olimpică a României pentru că Ana-Maria este foarte ambiţioasă şi îşi doreşte să urce pe podiumul olimpic şi la Tokyo în 2020".

