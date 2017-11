Legkov îşi caută dreptatea la Curtea Europeană de Justiţie

Rusul Aleksandr Legkov, campion olimpic la schi fond, şi-a susţinut nevinovăţia în cazul de dopaj în care este acuzat şi a spus că va ajunge până la Curtea Europeană de Justiţie dacă va fi nevoie pentru a-i fi ridicată suspendarea pe viaţă dictată de CIO.

Săptămâna trecută, Comitetul Internaţional Olimpic, după reanalizarea probelor, a anunţat că Legkov, medaliat cu aur în 2014 în proba de 50 km liber la schi fond, la JO de la Soci, şi conaţionalul său, Evgheni Belov, cu care a câştigat argintul la 4x10 km, ştafetă masculin, au fost descalificaţi şi deposedaţi de medaliile obţinute ca urmare a încălcării regulilor antidoping. "Medalia mea este curată. Voi sta în picioare şi mă voi lupta", a spus Legkov. "Singurul lucru pe care îl vreau este să fiu tratat corect, să beneficiez de un juriu independent care să analizeze cazul, în cadrul unei proceduri echitabile, reglementata de lege. Fie la Curtea de Arbitraj pentru Sport sau la Curtea Federală Elveţiană ori Înalta Curte Europeană". "În ultimii ani, am fost testat de peste 150 de ori antidoping şi am ieşit curat. Nu am fost testat la Moscova sau la Soci, ci în oraşe precum Koln, Lausanne sau Dresda", a adăugat Legkov.