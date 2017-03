Liderul a remizat cu Dinamo

FC Viitorul Constanţa a terminat la egalitate cu Dinamo, 0-0, la Ovidiu, în prima etapă a fazei play-off a Ligii I de fotbal.

Cele două echipe nu au reuşit să marcheze în ciuda numeroaselor ocazii de gol create pe o vreme dificilă, cu ploaie insistentă şi vânt puternic. În urma acestui rezultat, Viitorul acumulează 27 de puncte, la egalitate cu FCSB, dar pierde fotoliul de lider, în timp ce Dinamo rămâne pe locul 5 în clasament, cu 22 de puncte. Hagi a vorbit şi despre meciul de etapa viitoare, cu FC Steaua. Înaintea confruntării directe, cele două formaţii se află la egalitate de puncte, în fruntea clasamentului, despărţite doar de golaveraj.

În sezonul regulat, rezultatul a fost egal, 1-1, la Ovidiu, iar FC Viitorul s-a impus cu 2-1 la Bucureşti. Dinamo venea după patru victorii consecutive în mandatul lui Cosmin Contra (trei în campionat, una în Cupa Ligii). FC Viitorul are o singură victorie în ultimele patru etape (două eşecuri, un egal).

"Sper. Să nu vorbesc dinainte... Noi suntem ăia tineri, frumoşi, care încercăm să răsturnăm toate pronosticurile. Ce am văzut în seara asta îmi dă încredere. Sper să am sâmbătă noroc foarte mare (n.r. - la meciul cu FC Steaua), să dau şi eu un gol, aşa cum ne-au dat ei în ultimele şase meciuri. Şi Niţă s-o greşească...", a declarat antrenorul gazdelor, Gheorghe Hagi. Acesta a vorbit şi despre omologul său din această seară, Cosmin Contra, dar şi despre ambiţiile pe care le are alături de echipa sa. "Antrenor valoros, creşte. Are ambiţie, în anumite momente face diferenţa (n.r. - Cosmin Contra). [...] Muncesc, îmi fac datoria, cresc copii. Sunt puternici, se pot bate de la egal la egal cu toate echipele din România. Mă simt bun, întotdeauna m-am simţit bun. Sper să auziţi cât mai multe lucruri despre mine...", a conchis Hagi la conferinţa de presă.