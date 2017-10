Liderul mondial a ajuns acasă

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat azi, pe Aeroportul Henri Coandă, la întoarcerea de la Turneul Campioanelor, că merită să fie la finalul acestui an pe primul loc WTA deoarece a avut evoluţii constante, iar în ultimii patru ani a fost mereu în top 5.

Întrebată ce părere are despre faptul că jucătorul elveţian Roger Federer a declarat că merită să fie pe primul loc chiar dacă nu a câştigat niciun turneu de Grand Slam, Simona Halep a răspuns: "Am citit şi eu, chiar îi mulţumesc pentru aceste cuvinte, îmi dau încredere. Cred că merit să fiu acolo (n.r. - locul 1 în clasamentul WTA), pentru că am fost destul de constantă anul acesta, iar în ultimii patru ani am fost în top 5, ceea ce înseamnă foarte mult pentru mine. M-a felicitat şi Kuzneţova şi mai multe fete, dar nu vreau să dau nume. Simt că se bucură pentru mine şi ăsta e cel mai important lucru. A fost un moment deosebit când am primit trofeul (n.r. - trofeul de lider mondial în clasamentul WTA la finalul sezonului 2017) pe care nu o să-l uit niciodată. Am trăit clipe frumoase, sper să nu fie numai acestea. Sper să am clipe şi mai frumoase pe viitor".

Halep a spus daneza Caroline Wozniacki a meritat să câştige Turneul Campioanelor de la Singapore. "A fost un turneu greu, terenul a fost un pic moale şi nu m-a avantajat. Wozniacki a jucat cel mai bine dintre toate şi a meritat să câştige (n.r. - Turneul Campioanelor). Eu am început bine turneul, însă după aceea am întâlnit jucătoare care nu greşesc şi a fost un pic mai greu", a spus ea. Întrebată dacă Andrei Pavel ar fi ajutat-o mai mult în turneul de la Singapore, Halep a răspuns: "E o întrebare dificilă, nu ştiu cum să răspund. Andrei o să facă parte din echipa mea cred, o să am o discuţie cu el. Echipa mea ce ţine de Darren (n.r. - antrenorul Darren Cahill) nu se schimbă nimic. Darren mă ajută întotdeauna când e alături de mine".

Numărul 1 mondial susţine că următorul obiectiv al său este câştigarea unui turneu de Grand Slam. "Îmi doresc asta, acest obiectiv îl am în fiecare an. Îmi doresc să câştig un Grand Slam, însă va trebui să muncesc mai mult ca să menţin pe poziţiile de sus. La toate capitolele trebuie să mai progresez. O să lucrez în continuare şi la serviciu ca să fiu şi mai puternică. Urmează acum o perioadă de vacanţă şi de odihnă, pentru că a fost un an greu", a adăugat ea.

Simona se află a patra săptămână la rând pe primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA). Ea a primit, la Singapore, trofeul de lider mondial în clasamentul WTA la finalul sezonului 2017, prezentat de Dubai Duty Free. În cadrul ceremoniei, românca a primit şi un inel de 4.200 de dolari. Halep devine a 13-a jucătoare care termină anul pe primul loc, după introducerea ierarhiei computerizate, în 1975. Ea a urcat pe primul loc pe 9 octombrie, devenind al 25-lea lider din istoria ierarhiei WTA, fiind şi prima româncă într-o astfel de poziţie. De menţionat că Simona a pătruns în top 10 WTA pe 27 ianuarie 2014, iar de atunci nu a mai părăsit primele zece poziţii ale ierarhiei. Lista liderilor WTA la final de an: Chris Evert (Statele Unite) – 1975-1977, 1980, 1981; Martina Navratilova (Statele Unite): 1978, 1979, 1982-1986; Stefanie Maria "Steffi" Graf (RF Germania, Germania) – 1987-1989, 1990, 1993, 1994, 1995 (împreună cu Monica Seles); Monica Seles (Iugoslavia, Statele Unite) – 1991, 1992, 1995 (împreună cu Stefanie Graf); Martina Hingis (Elveţia) – 1997, 1999, 2000; Lindsay Davenport (Statele Unite) – 1998, 2001, 2004, 2005; Serena Williams (Statele Unite) – 2002, 2009, 2013-2015; Justine Henin (Belgia) – 2003, 2006, 2007; Jelena Jankovic (Serbia) – 2008; Caroline Wozniacki (Danemarca) – 2010, 2011; Victoria Azarenka (Belarus) – 2012; Angelique Kerber (Germania) – 2016; Simona Halep (România) – 2017.

La scurt timp după ce sportiva din România a fost premiată de WTA, Darren Cahill a ţinut să-i transmită un mesaj emoţionant pe o pagină de socializare. "Te-ai descurcat cu o clasă şi o maturitate extraordinară în ceea ce a fost un an dificil şi ai găsit puterea de a continua să te lupţi şi să te ridici deasupra. Foarte bine, Simona! Sunt mândru de tine."

În clasamentul WTA, Halep are un avans de 40 de puncte faţă de Garbine Muguruza Blanco (Spania), în timp de Wozniacki se află la 160 de puncte. Alte trei românce din top 100 îşi păstrează locurile, Sorana Cîrstea - 37, Irina Begu - 44, Monica Niculescu - 100, în timp ce Mihaela Buzărnescu a reuşit un salt de 17 locuri şi este pe 72, cea mai bună clasare din carieră, după titlul cucerit la Poitiers. La dublu, pe prima poziţie se află la egalitate taiwaneza Yung-Jan Chan şi elveţianca Martina Hingis, aceasta din urmă anunţându-şi încheierea carierei. Monica Niculescu a coborât patru locuri şi se află pe 23, Raluca Olaru se menţine pe 36, iar Irina Begu pe 38.