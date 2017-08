Lochte şi-a ispăşit suspendarea

Starul nataţiei american Ryan Lochte a revenit în bazin după ce şi-a ispăşit o pedeapsă de 10 luni suspendare, primită după Jocurile de la Rio pentru o afacere de agresiune inventată.

Multiplul campion olimpic şi mondial a terminat al 5-lea în proba de 100 m la US Open, o competiţie anuală organizată la New York pentru această ediţie. "Este un bun punct de plecare", a constatat americanul după performanţa sa de 55,16. "Este ceea ce-mi doream să fac venind la acest meeting. Să fac acest timp antrenându-mă puţin în acelaşi timp... Am încă resurse. Orice s-ar întâmpla, voi fi mult mai vigilent", a declarat pe de altă parte înotătorul american, care vizează o revenire la cel mai înalt nivel la Jocurile de la Tokyo din 2020. În semn de recunoştinţă după o experienţă umilitoare la Rio (unde aflat în stare de ebrietate împreună cu alţi de trei înotători, a afirmat că a fost jefuit de falşi poliţişti, deşi sportivii fuseseră prinşi urinând pe zidul unui service), Lochte a asigurat federaţia că este pregătit să se bată pentru a reveni.