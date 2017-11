Lucescu: “adversarii au fost mai omogeni”

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a Turciei, Mircea Lucescu, a declarat după înfrângerea în faţa României, că adversarii au fost mai buni în primul rând pentru că au fost mai omogeni.

"A fost o atmosferă excelentă azi la Cluj. Publicul a fost fantastic, a pus presiune asupra celor două echipe pentru un joc rapid. România a fost mai bună. Se vede că este o echipă mai omogenă decât a mea. Pentru că eu am adus azi o mulţime de jucători noi, pe unii i-am cunoscut chiar acum două zile, iar azi au fost în teren pentru că am vrut să-i văd. Sigur că nu mă aşteptam prea mult de la ei, dar cred că am făcut o repriză a doua bună. Meciul de azi nu a constituit un test pentru că diferenţa de vârstă de azi a fost de cinci ani, România 29 de ani, iar noi 24. Eu asta încerc să fac, să reconstruiesc o echipă a Turciei care avea o medie de vârstă extrem de ridicată. E nevoie de timp, dar în fotbalul actual nu mai este timp. De aceea am vrut să profit de aceste amicale, pentru că altfel nu aş fi putut să văd anumiţi jucători. Aşa că azi am riscat puţin, dar asta este", a afirmat Lucescu.

Antrenorul Turciei spune că România se află pe un drum bun şi speră ca aceasta să câştige şi amicalul cu Olanda din 14 noiembrie. "Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor români, presingul şi agresivitatea pe care au arătat-o. Au întrerupt jocul atunci când trebuia, au combinat frumos. Să dea Dumnezeu ca noul selecţioner al României să reuşească. Are nevoie de multă îndârjire şi de o insistenţă deosebită. Dar eu cred că România este pe un drum bun. Vreau să văd şi amicalul cu Olanda, care şi ea trece printr-un moment de reconstrucţie la fel ca Turcia. Dar Olanda este totuşi un nume. România ar trebui să profite de acest moment şi să câştige şi cu Olanda", a menţionat selecţionerul.

Constantin Budescu este jucătorul care l-a surprins plăcut pe Mircea Lucescu în partida de la Cluj: "Nu ştiu dacă România va ajunge la EURO. Dar după cum am văzut azi, e bine că există un grup mare de jucători şi e o concurenţă importantă. Eu nu am atâţia jucători. Iar Budescu este jucător foarte bun. Nu mă aşteptam, pentru că eu îl văzusem foarte puţin. Mi-am dat seama că Budescu este un jucător de care echipa naţională are nevoie".

Tehnicianul român nu a fost menajat de presa turcă sau foştii fotbalişti importanţi din Ţara Semilunii. Cel mai aprig contestatar al tehnicianului român a fost Nihat Kahveci (37 de ani), fost atacant la Villarreal. În două mesaje pe twitter, Nihat a descris jocul naţionalei Turciei drept o glumă, apoi i-a cerut lui Lucescu să rămână în România: "În prima repriză am jucat de parcă am fi avut interdicţie să legăm trei pase. O glumă! Sunteţi în ţara dumneavoastră şi cred că ar fi bine să rămâneţi acolo, domnule", a fost mesajul fostului atacant pentru Lucescu. Cum Turcia a găsit cu greu drumul spre poarta lui Pantilimon sau Niţă, ocaziile au venit mai degrabă întâmplător, iar defensiva a arătat foarte rău, jurnaliştii nu l-au iertat nici ei pe Mircea Lucescu. Majoritatea ziarelor din Turcia scriu despre evoluţia bună a lui Gicu Grozav, în timp ce "Il Luce" e pus la punct. "Echipa naţională nu a dat speranţe. Turcia a jucat prost în faţa adversarei sale şi nu a dat speranţe pentru viitor", scriu cei de la Hurriyet, completaţi de Fotomac "Statistică îngrijorătoare pentru Lucescu. A câştigat un singur meci din cele cinci disputate". Opinia generală e că Turcia se află departe de aşteptările create de Lucescu: "Naţionala nu a satisfăcut la Lucescu acasă! Pe reţelele de socializare au început să apară cereri de demisie", notează Sporx.com, pentru ca Chmhuriyet să scrie despre o prestaţie sub medie: "Naţionala nu a satisfăcut la Lucescu acasă! Pe reţelele de socializare au început să apară cereri de demisie".