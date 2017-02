Lucescu este optimist

Antrenorul român Mircea Lucescu crede că echipa sa, Zenit, deşi învinsă în tur cu 2-0, o va elimina pe Anderlecht, formaţia lui Nicolae Stanciu şi Alex Chipciu, în 16-imile Ligii Europei, partida având loc zi, de la ora 20.00.

"Primul meci după pauza de iarnă e mereu complicat. Noi n-am înţeles nici potenţialul nostru, nici pe cel al lui Anderlecht. Au o echipă foarte bună şi care pune mari probleme. Au o echipă nouă şi mai puternică decât cea pe care am întâlnit-o anul trecut, când eram la Şahtior Doneţk. Sunt tineri şi rapizi. Noi am început bine (meciul tur — n. r.), dar au marcat după o greşeală a noastră şi situaţia a devenit dificilă. Anderlecht a jucat pe contraatac şi noi am comis multe greşeli. Au continuat să joace bine pe contre şi ar mai fi putut înscrie", a declarat Lucescu într-o conferinţă de presă, înaintea returului de joi, din Rusia, scrie site-ul lui Zenit.

"Unii spun că noi am alergat prost, dar nu e adevărat, am alergat 118 km, însă am făcut-o neinteligent şi haotic. De mult n-am mai văzut o statistică atât de bună privind kilometrii parcurşi. Noi am analizat însă ce s-a întâmplat, iar mâine veţi vedea o altă echipă, mai bună. Va fi foarte greu cu Anderlecht, care nu întâmplător e pe primul loc în campionat. Fotbalul belgian e într-o situaţie bună (...) Nu se poate spune că suntem mult mai puternici ca ei. Vom întâlni un adversar foarte bun. Avem nevoie de susţinerea fanilor, fiindcă va fi un meci greu, dar sunt încrezător într-un rezultat bun", a spus Lucescu.

Fotbaliştii lui Zenit ştiu că nu trebuie să ia gol în retur. "Jucătorii sunt profesionişti, sunt foarte conştienţi de asta şi toată săptămâna am subliniat acest lucru la antrenament, n-o putem lăsa pe Anderlecht să contraatace. Ei nu fac presing şi iniţiază contraatacurile din preajma careului propriu, cu pase lungi. La Bruxelles noi n-am prevăzut asta", a menţionat tehnicianul.

El s-a referit şi la veteranul portughez Danny, care săptămâna trecută a jucat din nou pentru Zenit după ce a lipsit un an din cauza unei accidentări. "(...) nimeni nu se aştepta ca el să arate forma pe care o avea înaintea accidentării. E un jucător cheie pentru Zenit, atât pe teren cât şi în afara lui", a spus Lucescu.