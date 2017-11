Lucescu regretă schimbarea terenului

România va juca joi un amical cu Turcia, programat de la ora 20.15. Mircea Lucescu, selecţionerul naţionalei din ţara ”semilunei” a prefaţat partida şi a dezvăluit că regretă că a fixat acest amical contra ”tricolorilor”.

„Aş fi vrut să jucăm pe stadionul mare de la Cluj, n-am înţeles de ce au schimbat locul. E păcat! Nu ştiu dacă gazonul e problema. Asta se putea regla într-o săptămână. Oricum, noi avem acest talent de a investi şi apoi a abandona o construcţie. Oricum, poate am făcut o greşeală acceptând această partidă, fiindcă nu am timp aproape deloc pentru antrenamente. Mă gândesc dacă ar fi fost mai bine să-i ţin pe jucători o săptămână în pregătire şi să disput un singur amical. Dar am vrut să joc cu România, o partidă pe care nu o consider în niciun fel o provocare, ci un simplu test”, a declarat Mircea Lucescu, conform Gazetei.

„Am renunţat la zece jucători din precedenta campanie, vreau să construiesc o echipă nouă, cu tineri. Nu mai poţi merge pe jucători de 31-32 de ani decât dacă se vor prezenta în condiţii extraordinare la ora preliminariilor. Sigur, poarta e deschisă chiar şi pentru cei de 36-37 de ani, dovadă că Emre a evoluat la această vârstă, nu e o problemă. Dar am obligaţia de a reforma această formaţie, fiindcă sunt multe probleme în campionatul Turciei. Nu există, pur şi simplu, jucători selecţionabili între 20 şi 30 de ani. E efectul faptului că s-a comis o mare greşeală când li s-a permis cluburilor să aibă câte 14 stranieri în lot”, a mai sus el.

„Pentru Contra, va fi mai mult o chestiune de consolidare a unei formaţii deja folosite. Nu sunt în calcule jucători noi, toţi sunt supercunoscuţi. Iar Cosmin are şi şansa de a lucra acum cu fotbalişti care sunt titulari pe la cluburi, ceea ce nu prea era cazul în urmă cu un an sau doi. Asta e important, pentru că au acumulat experienţă şi-l pot ajuta pe noul selecţioner. Dacă va reuşi să creeze un grup bun, va aduce şi rezultate. Chipciu şi Stanciu sunt la un nivel peste tot ce există în lotul lui Anderlecht. Nu-i judecaţi după un meci! Am jucat de două ori contra lor, iar pe mine Stanciu m-a eliminat cu Zenit, profitând şi de greşelile inacceptabile ale lui Ivanovici. A fost decisiv! Iar Tătăruşanu a făcut o alegere foarte bună cu plecarea la Nantes, mai ales că pentru un portar e esenţial să joace. În Italia te judecă toţi cu microscopul, orice eroare e analizată şi suspectată din punctul de vedere al valorii”, a conchis tehnicianul.