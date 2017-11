Maftei vrea ca din iarnă să joace la Rapid

Vasile Maftei se pregăteşte alături de Academia Rapid şi abia aşteaptă iarna pentru a putea evolua la echipa din Giuleşti.

”Stau bine, mai greu e cu actele, că nu pot să fiu legitimat. Până la iarnă nu am ce să fac, aştept, mă antrenez şi eu cu ei, sperăm că de la iarna să ne reorganizăm un pic şi să facem lucrurile să meargă aşa cum trebuie”, a declarat Vasile Maftei. Maftei îşi doreşte să-şi încheie cariera la Academia Rapid. ”Important e că s-a pornit un nou proiect, din care fac parte şi prietenii mei, sper să ajut şi eu din iarna cu ce pot, chiar am spus-o de nenumarate ori că visul meu e să mă retrag de la Rapid”, a mai spus rapidistul. Ultima echipă la care a evoluat Maftei a fost FC Voluntari. Acesta a contribuit din plin la cele două trofee din istoria clubului, Cupa şi Supercupa României, câştigate în acest an.