Mai rapizi decât telescaunul din Parâng

La finalul săptămânii trecute, la poalele Parângului, 100 de alergători montani au venit la prima ediţie a Run the Lift pentru a face faţă unei provocări supreme.

Întrebarea aflată pe buzele tuturor era dacă va reuşi cineva să fie mai rapizi decât telescaunul care urca la viteză maximă. Chiar dacă distanţa nu a fost una care să-i sperie, 2,5 km, diferenţa de nivel de 615 metri - de la cota 1070 la cota 1685 - a fost solicitantă. Viteza cu care trebuia să urce era una decisivă pentru a reuşi să fie mai rapizi decât telescaunul care se deplasa cu 1,5m/s, miza acestei competiţii şi provocarea pe care Toma Coconea le-o ridicase la fileu.

Sportivii au luat startul în cinci grupe, fiecare grupă având propriul telescaun drept etalon. Trei dintre alergătorii din grupa Elite au fost cei mai rapizi şi au reuşit să treacă linia de finiş înainte ca telescaunul să-i depăşească. Cel mai bun timp a fost al lui Viorel Pălici – 21:42, urmat la 7 secunde de Gyorgy Szabolcs Istvan, ambii fiind cunoscuţi ca fiind foarte buni alergători montani, cu multe competiţii câştigate în palmares. Al treilea timp i-a revenit lui Dumitru Nicolaev (24:26). Ingrid Mutter, femeia cel mai bine clasată, şi-a adjudecat al cincilea timp la general, reuşind să ajungă la finiş în 27:48.

Niciun concurent nu a abandonat cursa, iar imposibilul a devenit posibil – omul a fost mai rapid decât instalaţia electrică. La start am fost şi triatloniştii Tibi Uşeriu şi Ciprian Bălănescu. “Cursa a fost extraordinară, după cum m-am aşteptat. Pentru a merge pe o pantă cu o înclinaţie de 45 de grade trebuie să fii foarte bine antrenat. Mă bucur tare mult că am avut o atmosferă grozavă, că toţi înscrişii au luptat până la capăt şi că au apreciat provocarea. Sunt sigur că evenimentul va creşte şi va lua amploare. De abia aşteptăm să facem şi următoarea ediţie”, a declarant Toma Coconea, organizatorul Run The Lift. El este parapantist şi ultramaratonist şi a pus steagul României de opt ori pe harta celei mai grele competiţii de anduranţă din lume, Red Bull X-Alps, unde a urcat de două ori pe a doua treaptă a podiumului. (foto: Mihai Şteţcu)