Mani Gyenes a ajuns acasă

Pilotul român Emanuel Gyenes (KTM), clasat pe poziţia a 17-a în secţiunea moto a Raliului Dakar, a declarat marţi, la întoarcerea în ţară, că ar fi putut încheia competiţia în primele 15 locuri dacă nu ar fi fost penalizat în prima săptămână a cursei.

El a explicat că penalizarea de o oră a primit-o pentru că a alimentat într-un moment în care organizatorii neutralizaseră cursa.

"Prima săptămână a fost una destul de grea. Am stat doar trei zile în Argentina, după care am trecut în Bolivia. Iar acolo am avut zile foarte grele din cauza vremii. Din cauza condiţiilor meteo s-au anulat şi două probe speciale şi după aia alte două jumătăţi. A fost o săptămână bună până în ziua de odihnă când am primit vestea că sunt penalizat deoarece între Argentina şi Bolivia a fost o neutralizare, iar eu acolo am ieşit să alimentez, exact ca şi piloţii de fabrică de la Honda. Mi-a fost verificat şi mie GPS-ul şi am primit o oră de penalizare. După asta am căzut pe locul 29, ceea ce a făcut să mă gândesc că nu mai am speranţe pentru top 20. Dar în a doua săptămână am tras tare şi am tot urcat în clasament, iar până la sfârşit am ajuns pe 17. Acest loc este un rezultat foarte bun, mă bucur foarte mult. Normal, mi-ar fi plăcut să intru în top 15, la fel ca anul trecut, ăsta a fost ţelul meu, dar am avut acea penalizare din vina mea şi am terminat pe 17. Echipa mea a fost foarte bună, mi-a pregătit motocicleta în fiecare zi şi nu am avut nicio problemă tehnică de-a lungul celor 9.000 de kilometri. Totul a fost perfect în afară de acea penalizare. Fără acea oră de penalizare aş fi încheiat în top 15, dar asta e. Am depus contestaţie, la fel ca şi cei de la Honda, dar nu mi-au luat-o în considerare organizatorii", a spus Gyenes.

În vârstă de 32 de ani, Emanuel Gyenes a afirmat că momentele cele mai dificile din timpul raliului au fost în Bolivia. "Acesta nu a fost cel mai frumos Dakar dintre cele 7 la care am participat. Cel mai greu moment a fost în Bolivia. A fost foarte frig, am urcat mult peste 3.000 de metri altitudine, chiar şi la 4.900 m. Era extrem de frig, a şi plouat şi nu erau condiţii bune. Dar asta poate doar motocicliştii au simţit-o, pentru că piloţii din maşini nu au simţit chiar aşa. Deci acolo mi-a fost cel mai greu. Am mers sute de kilometri, câte 400 de kilometri prin ploaie, nu vedeam nimic, de abia aşteptam să ajung. Apoi, când am ajuns în Argentina, de la o zi la alta am sărit la +40 de grade. Iar organismul simte aceste diferenţe", a adăugat el.

Pilotul născut la Satu Mare speră ca într-o zi Raliul Dakar să se desfăşoare din nou în Africa. "Toţi concurenţii ar vrea să mai facă un Dakar în Africa, dar nu cred că se va întâmpla în viitorul apropiat", a precizat pilotul.

Acesta a menţionat că participarea sa la ediţia 2018 depinde şi de sponsorii săi. "Eu îmi doresc să particip în continuare la Dakar, dar nu depinde numai de mine, ci şi de sponsorii mei. Dar eu cred că voi fi prezent şi la ediţia 2018 a Raliului Dakar", a subliniat el.

Pilotul român Emanuel Gyenes (KTM) s-a clasat pe locul 17 în secţiunea moto a Raliului Dakar, ediţia 2017, el terminând la 03 h 48 min 36 sec de învingător (penalizare de o oră). Cel de-al doilea român din competiţie, Marcel Butuza (KTM), a încheiat pe 71, la 16 h 07 min 10 sec de primul loc.

Emanuel Gyenes, la zece ani de la prima sa participare în Raliul Dakar, a obţinut un loc mai slab decât anul trecut, când a încheiat pe locul 14 la general.