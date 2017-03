Meciul cu Marea Britanie se joacă la Mamaia

Întâlnirea dintre echipele României şi Marii Britanii, din play-off-ul Grupei Mondiale II a Fed Cup, va fi găzduită de "Tenis Club IDU" din Mamaia (Constanţa), pe 22 şi 23 aprilie.

Meciurile se vor disputa pe zgură, aşa cum au dorit fetele din echipa României şi căpitanul-nejucător Ilie Năstase, precizează sursa menţionată. "Este important pentru noi că jucăm acasă şi că jucăm pe zgură. Am vorbit cu fetele şi am decis împreună că aşa este cel mai bine. Sunt convins că o să avem tribunele pline, mai ales că meciul are loc în oraşul Simonei Halep", a declarat Ilie Năstase.

Cea mai recentă partidă a unei echipe naţionale a României la "Tenis Club IDU" a avut loc în luna iulie 2015, atunci când România a întâlnit Slovacia, în turul al doilea din Grupa valorică I, Zona Europa/Africa, a Cupei Davis, meci câştigat de oaspeţi cu 3-2. România ţinteşte menţinerea în al doilea eşalon valoric al Fed Cup, după ce a fost învinsă de Belgia cu scorul de 3-1, în februarie, la Bucureşti, în primul tur al Grupei Mondiale II.

Marea Britanie vizează promovarea în Grupa Mondială II, după ce a câştigat barajul de promovare din Grupa I valorică a zonei Europa-Africa. Britanicele (Johanna Konta, Heather Watson, Jocelyn Rae/Laura Robson) au câştigat Grupa C, după victorii cu 3-0 în faţa Letoniei, Turciei şi Portugaliei, pentru ca în barajul de promovare să se impună cu 2-1 în faţa Croaţiei (Konta, învinsă de Ana Konjuh).

România şi Marea Britanie au jucat de cinci ori în Cupa Federaţiei, tricolorele câştigând de patru ori. Prima confruntare a avut loc în 1973, la Bad Homburg (RF Germania), iar România s-a impus cu 2-1, în sferturile Grupei Mondiale. În 1999, România câştiga cu 2-0 la Murcia (Spania), în semifinalele Grupei I a zonei Europa-Africa, iar peste doi ani învingea tot la Murcia cu 2-1, în primul tur al Grupei I zonale. În 2004, Marea Britanie câştiga cu 2-1 în Malta, în Grupa a II-a a zonei Europa-Africa. Ultima confruntare a avut loc în 2014, la Budapesta, în Grupa I a zonei Europa-Africa, iar România s-a impus cu 2-1, Simona Halep învingând-o pe Johanna Konta cu 6-1, 6-4, după ce Heather Watson trecuse de Sorana Cîrstea cu 6-7 (7), 6-1, 6-4, pentru ca punctul decisiv să fie adus de Irina Begu şi Monica Niculescu, victorie cu un sec 6-0, 6-2 în faţa perechii Jocelyn Rae/Heather Watson.

Fostul internaţional englez Steven Gerrard, care s-a retras anul trecut din activitatea de fotbalist, ar putea fi cooptat în staff-ul reprezentativei Angliei, după cum scrie independent.co.uk.