Mergea va juca alături de Zimonjic

Tenismanul român Florin Mergea a anunţat că în sezonul 2018 va face pereche cu "veteranul" sârb Nenad Zimonjic, într-o postare pe contul său de Facebook.

"Am fost destul de norocos în viaţă să cunosc şi să am alături de mine oameni deosebiţi. La fel şi în cea legată de tenis. Înainte de a vă spune cu cine voi juca în prima parte a anului viitor, aş dori să-i mulţumesc lui Adi pentru colaborarea noastră şi sper să iasă cu bine din provocarea căreia trebuie să-i facă faţă", a scris Mergea, care în ultima parte a sezonului 2017 a jucat alături de Adrian Barbu. Acesta are 34 ani şi a făcut pereche la dublu în mai multe rânduri cu Florin anul acesta, iar la sfârşitul lunii trecute a fost suspendat provizoriu pentru dopaj de forul mondial.

"Nenad Zimonjic e un jucător care nu mai are nevoie de prezentare, dar mai mult, e un om special pentru mine. O să vă povestesc mai multe cu altă ocazie. Eu şi Zimo ne-am tot tatonat reciproc în ultimii ani, dar angajamentele noastre din acele momente nu au permis ca intenţiile noastre să devină realitate. Totul are o limită, însă, de aceea mă bucur să vă spun că, începând cu startul lui 2018 vom juca împreună", a subliniat Mergea. Zimonjic (41 ani) ocupă în prezent locul 36 în lume, fiind şi căpitanul-jucător al echipei de Cupa Davis a Serbiei. Zimonjic a cucerit în 2017 un titlu ATP, la Sofia, alături de compatriotul său Viktor Troicki. Zimonjic are trei titluri de Mare Şlem în palmares, la Wimbledon (2008, 2009) şi Roland Garros (2010), toate alături de canadianul Daniel Nestor. Mergea (32 ani) ocupă locul 53 în clasamentul mondial de dublu şi în 2017 a cucerit un titlu ATP, la Barcelona, alături de pakistanezul Aisam-Ul-Haq Qureshi.