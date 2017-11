Messi vrea să evite Spania în grupele CM 2018

Căpitanul naţionalei Argentinei, Lionel Messi, speră ca echipa sa să evite Spania în primul tur al CM din Rusia din vara viitoare, o competiţie în care, după părerea sa, Brazilia, Germania şi Franţa sunt principalele rivale ale Argentinei.

"Candidatele? Spania, Brazilia, Germania... Franţa. Cred că în acest moment, acestea sunt echipele care fac cea mai bună impresie, cele care joacă cel mai bine şi care au cele mai bune individualităţi", a declarat Messi pentru TyC Sport, de la Moscova, unde selecţionata argentiniană va disputa sâmbătă un meci amical cu Rusia. La tragerea la sorţi (din 1 decembrie - n.r.), a spus el, "cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla este să cădem cu Spania în faza grupelor, aş prefera să-i evit, ar fi un rival dificil".

În timpul interviului acordat canalului argentinian de televiziune, Messi a revenit şi asupra durerosului proces al calificării pentru Mondialul 2018. "Mereu am crezut că vom reuşi calificarea, chiar dacă ar fi trebuit să ne-o asigurăm înainte de Ecuador", a mărturisit el. Argentina s-a calificat in extremis, în ultima etapă a preliminariilor, la Quito (3-1), graţie unei triple a lui Messi. Întrebat despre viitorul său, argentinianul şi-a reafirmat dorinţa de a-şi încheia cariera la Rosario, oraşul său natal, la clubul care l-a format. "Mi-ar plăcea mult să joc la Newell's Old Boys, să joc pe acest stadion unde am văzut atâtea meciuri, a spus el zâmbind larg. Nu ştiu ce se va întâmpla în următorii ani, cum mă voi simţi. Eu trăiesc de pe o zi pe alta, nu mă gândesc la viitor".

Totodată, Messi a vorbit pentru prima oară despre transferul bunului său prieten, Neymar, la PSG. Deşi s-a speculat că brazilianul şi-ar fi anunţat colegii despre transfer chiar la nunta decarului Barcelonei, acesta din urmă a negat. Într-un interviu acordat BBC, Xavi, actualmente la Al Sadd, în Qatar, a spus că nu a fost surprins de transferul lui Neymar la PSG. Mai mult, mijlocaşul a dezvăluit că cei mai mulţi dintre foştii coechipieri ştiau de mutare, deoarece sud-americanul îi anunţase la nunta lui Messi. "Dacă Neymar şi-a anunţat plecarea de la Barcelona la nunta mea? Sincer, nu! Până cu o zi înainte să se facă transferul nu am ştiut nimic. Ne-a spus un lucru: că nu ştie ce va face. Dar adevărul e că niciunul dintre noi nu a ştiut clar de transfer până în ultimul moment", a dezvăluit Messi, într-un interviu pentru sursa citată. Neymar s-a adaptat perfect la PSG, unde are 11 goluri şi 7 assisturi în ultimele 12 meciuri. De partea cealaltă, Barcelona nu a acuzat plecarea sa, cel puţin la nivelul rezultatelor. În La Liga, catalanii au cel mai bun start din istorie, distanţându-se deja la 8 puncte de marea rivală, Real Madrid.