Messi vrea să-şi încheie cariera în Argentina

Lionel Messi, starul Barcelonei şi al selecţionatei Argentinei, a dezvăluit că ar dori să-şi încheie cariera de fotbalist în ţara sa natală, la echipa Newell's Old Boys.

"Visul meu din copilărie este să joc la Newell's şi şi într-o zi se va îndeplini. Mereu mi-am dorit să joc în fotbalul argentinian, însă lucrurile au decurs în alt mod, dar nu regret nimic, evident. Am trăit puţin în Argentina. Am plecat de acolo la 13 ani, iar acum am 29. Rădăcinile mele sunt aici. Sunt suporter al lui Newell's şi aş fi încântat să revin. Discut mereu cu familia despre acest lucru. Avem totul aici, în Rosario, iar familia este de asemenea aici", a spus Messi în cadrul unei emisiuni de televiziune din Argentina. Cuvintele sale au avut un efect imediat în oraşul său natal, Rosario, provocând entuziasmul suporterilor echipei locale Newell's, care aşteaptă acum cu nerăbdare momentul întoarcerii în Argentina a cvintuplului câştigător al Balonului de Aur. Aceştia vor mai avea însă aşteptat cel puţin cinci ani, Messi fiind pe punctul de a-şi prelungi contractul cu FC Barcelona până la finalul sezonului 2020/2021.

Totodată, Messi a făcut cunoscut motivul pentru care a abordat schimbarea radicală de look pe care a afişat-o de la sfârşitul lunii iulie. El a pierdut, cu naţionala, finala Copei America, ediţia centenară. Marcat de acest insucces, argentinianul de 29 de ani anunţase că se retrage din naţională, însă a revenit asupra deciziei. Schimbările lui Messi au început în timpul competiţiei din SUA, când şi-a lăsat barbă, iar totul a culminat cu vopsirea părului. Messi a motivat decizia prin faptul că "a vrut să o ia de la zero. Mi-am schimbat look-ul pentru a o lua de la zero. Am vrut să o rup cu totul". Revenirea lui la naţională s-a produs în primul meci din preliminariile pentru calificarea la CM din Rusia, când a şi marcat, contra Uruguayului (1-0). Din cauza unei accidentări, acesta nu va putea evolua şi în meciul cu Venezuela, aflându-se deja la Barcelona pentru tratament.