Misiune dificilă

Echipa de fotbal FCSB va juca în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal cu formaţia portugheză Sporting Lisabona, potrivit tragerii la sorţi efectuate la Nyon.

Vicecampioana României va disputa primul meci în deplasare, pe 15 sau 16 august, iar manşa secundă acasă, pe 22 sau 23 august. FCSB va întâlni cea mai accesibilă formaţie din urna capilor de serie, conform coeficientului UEFA, lusitanii având 36,866 puncte (ultimul loc în urnă), în timp ce "roş-albaştrii" au fost prima echipă din urna outsiderilor (35,370 puncte). FCSB a reuşit să evite echipe precum Sevilla, Napoli, Liverpool şi ŢSKA Moscova. FCSB s-a calificat în play-off după 2-2 (acasă) şi 4-1 (deplasare) cu vicecampioana Cehiei, Viktoria Plzen.

Sporting, antrenată de Jorge Jesus, a încheiat pe locul al treilea în sezonul trecut în Portugalia. În această vară, "leii" au jucat mai multe meciuri amicale, cele mai interesante fiind 1-1 cu Belenenses, 2-1 cu Fenerbahce, 0-3 cu Valencia, 2-3 cu FC Basel, 1-2 cu Olympique Marseille şi 2-1 AS Monaco.

Sporting a reuşit câteva transferuri foarte bune, achiziţionându-i pe fundaşul portughez André Pinto (Braga), apărătorul francez Jérémy Mathieu (FC Barcelona), mijlocaşul portughez Bruno Fernandes (Sampdoria), pentru 8,5 milioane euro, fundaşul argentinian Rodrigo Battaglia (Braga) şi fundaşul portughez Fabio Coentrao (Real Madrid). În lotul său mai figurează jucători cunoscuţi precum portarul portughez Rui Patricio, fundaşul uruguayan Sebastián Coates, mijlocaşii lusitani William Carvalho şi Adrien Silva (căpitan), atacantul olandez Bas Dost, atacantul portughez Gelson Martins şi atacantul ivorian Seydou Doumbia.

De-a lungul timpului au evoluat pentru Sporting şi fotbaliştii români Iosif Fabian (1953-1954) şi Marius Niculae (2001-2005). Sporting a mai întâlnit de trei ori echipe din România în cupele europene. În sezonul 1990-1991 al Cupei UEFA, trecea de Poli Timişoara după 7-0 şi 0-2 în turul al doilea al Cupei UEFA. În ediţia 1991-1992 a competiţiei, era eliminată de Dinamo, din primul tur, după 1-0 şi 0-2, după prelungiri. În stagiunea 2011-2012 a Europa League, Sporting a câştigat cu 2-0 meciul cu FC Vaslui, pierzând returul cu 0-1.

Nicolae Dică a trăit cu sufletul la gură tragerea la sorţi. Ultimele două adversare rămase în urnă pentru echipa bucureşteană au fost Liverpool şi Sporting. "Am trăit cu inima strânsă pentru că nu ne doream Liverpool. Este o echipă foarte puternică. Aşteptam să-i tragă pe ei din urnă şi s-a întâmplat lucrul acesta. Nu pot să spun că ne-am bucurat. Ne doream să jucăm cu o echipă mai accesibilă, să avem o şansă mai mare de a ne califica. Înseamnă foarte mult pentru mine să joc în play-off-ul Champions League şi să am o şansă să ajung în grupe. Bine că am reuşit să ne calificăm şi să trecem peste Plzen chiar dacă nu am o experienţă foarte mare" a declarat Dică la conferinţa de presă.

Mihai Stoica a spus că portughezii formează o echipă puternică, dar de care pot trece.”Sporting Lisabona este o echipă antrenată de unul dintre cei mai mari tehnicieni, Jorge Jesus, au jucători excepţionali, ca Rui Patricio, Adrien Silva, Bas Dost, care este golgheterul campionatului trecut în Portugalia. Ei au prima şansă, dar una e să ai şansele cu Liverpool, care ar fi ca şi cum erau şansele de anul trecut cu Manchester City, dar alta e cu Sporting Lisabona. Aici avem şanse palpabile”, a spus Mihai Stoica în cadrul conferinţei de presă, susţinută imediat după tragerea la sorţi din play-off-ul Ligii Campionilor. La fel ca şi oficialul roş-albaştrilor, Nicolae Dică este de părere că FCSB are o şansă în faţa unui adversar ca Sporting Lisabona. ”Este o echipă foarte bună, au un antrenor foarte bun, trebuie să credem în şansa noastră şi la ora jocului să dăm totul pentru calificare”, a completat şi tehnicianul ”roş-albaştrilor”.

În play-off-ul Ligii Europei, Viitorul va înfrunta echipa austriacă Red Bull Salzburg.