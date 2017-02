Misiune imposibilă

Să alergi maratonul (42,195 km) sub două ore nu este posibil, a declarat medaliata olimpică la 5.000 metri şi campioana mondială la 10.000 metri, kenyanca Vivian Cheruiyot.

O companie de echipament sportiv i-a provocat pe kenyanul Eliud Kipchoge, etiopianul Lelisa Desisa Bekele şi eritreeanul Zersenay Tadesse să participe la o nouă tentativă de doborâre a recordului mondial la maraton, mai exact parcurgerea distanţei în sub 2 ore. "Nu am nicio problemă cu acest proiect, dar sunt foarte sceptică. Recordul mondial poate fi doborât, Kipchoge poate să o facă. Timpul poate fi îmbunătăţit de la actualul 2:02:57, dar să scoţi 1:59:59 cred că e o ştachetă ridicată prea sus. Să alergi maratonul sub 2 ore este imposibil", a spus Cheruiyot.