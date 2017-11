Mutu a recunoscut superioritatea olandezilor

Directorul sportiv al Federaţiei Române de Fotbal, Adrian Mutu, a declarat că scorul de 0-3 nu reflectă realitatea din teren, dar a recunoscut superioritatea adversarilor.

"Nu e o seară bună pentru că am fi vrut să câştigăm. Dar şi acest duş rece e pozitiv pentru că ne dăm seama unde suntem. Chiar dacă e Olanda şi am fi putut găsi scuze. Problema noastră este să construim o echipă puternică a României care să se califice în 2020 la Campionatul European. Pentru asta e nevoie de un proces, iar într-un proces treci şi prin astfel de lucruri, prin duşuri mai reci. Acest 3-0 nu reflectă realitatea din teren, chiar dacă Olanda a fost mai bună. Diferenţa nu a fost de trei goluri pe teren, asta e părerea mea. Eu nu mint, încerc să fiu cât mai realist", a afirmat Mutu.

"Cosmin Contra a rulat mulţi jucători în seara asta. A schimbat echipa faţă de meciul cu Turcia pentru a-i testa pe jucători. A vrut să vadă dacă avem un lot competitiv aşa cum ne-am fi dorit. Vedem acum ce concluzii va trage el. Putem să ne calificăm la EURO 2020. O să vedeţi că se vor schimba multe. Acestea au fost nişte teste necesare. Am bătut Turcia domnului Lucescu, deci potenţial avem. E adevărat, nu suntem la nivelul Olandei, care are jucători importanţi de Champions League. Nu e o scuză că am pierdut, e o realitate. Olanda a fost mai bună ca noi în seara asta. Dar asta nu înseamnă că noi am fost slabi, ci că azi nu am putut să ne ridicăm la nivelul lor", a adăugat el.

Adrian Mutu susţine că România a demonstrat că poate juca ofensiv şi în faţa unei echipe precum Olanda. "Ultima oară când am întâlnit Olanda, jucam şi eu... şi atunci chiar ne-au dat cu terenul în cap (n.r. - scor 1-4 în preliminariile CM 2014). Am fost învinşi vizibil atunci, se vedea că e o echipă puternică în faţa căreia nu ai ce să faci chiar dacă joci două zile. Dar în seara asta nu am văzut puterea aia a Olandei. Au fost mai buni, dar nu ne recunoaştem învinşi total, ca să spun aşa. România a demonstrat că poate juca pe atac şi cu o astfel de echipă. Încercăm să implementăm o altă mentalitate echipei naţionale, aceea de a ataca şi a juca pentru români. Azi nu ne-a ieşit, dar sperăm să ne iasă pe viitor", a precizat Mutu.