Mutu pleacă de la Dinamo la FRF

Directorul general al FC Dinamo, Adrian Mutu, a anunţat că va pleca de la gruparea alb-roşie, iar de mâine va ocupa un post în departamentul de relaţii internaţionale al Federaţiei Române de Fotbal.

"Am luat o decizie, iar mâine voi merge la Dinamo şi le voi strânge mâna celor de acolo pentru că de marţi voi începe treaba la Federaţia Română de Fotbal. În niciun caz nu voi fi director sportiv, va fi un post ceva pe relaţii internaţionale. Voi fi lângă Cosmin Contra la naţională dar nu în sensul tehnic, voi lucra în administraţie. Sper să nu fie doar o mutare de imagine pentru federaţie. La nivel de administraţie mi se pare că lucrurile merg bine la FRF. Sper să facem treabă bună acolo, iar EURO 2020 să fie un obiectiv pe care să îl atingem", a spus Mutu la postul Digi Sport.

Acesta a adăugat că se desparte în relaţii bune de clubul Dinamo. "Am stat un an de zile la Dinamo şi cred că am făcut lucruri bune pentru că am câştigat şi un trofeu. Eu mă despart prieten de Dinamo, cei de acolo au înţeles alegerea mea (n.r. - de a pleca la FRF). Vreau pe viitor să îmbrăţişez cariera de antrenor, aşa că nu se ştie când voi colabora din nou cu Dinamo", a precizat fostul internaţional. În vârstă de 38 de ani, Adrian Mutu a fost instalat în funcţia de director general al FC Dinamo la 12 octombrie 2016.