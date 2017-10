N-a fost în formă fizică

Marian Drăgulescu a înregistrat la ediţia 2017 a Campionatelor Mondiale de la Montreal cel mai bun rezultat al României, însă a ratat podiumul, la ultima execuţie a finalei. Gimnastul care va împlini 37 de ani la jumătatea lunii decembrie a dat asigurări că nu se gândeşte la retragere.

"Nu seamănă cu ce s-a întâmplat la Jocurile Olimpice. Nu am fost în deplinătatea forţelor mele fizice. Sunt mulţumit cu ceea ce a ieşit în această competiţie, dată fiind conjunctura. Nu mă descurajează, doar îmi pare rău că a venit accidentarea aceasta cu o săptămână înainte de Mondiale", a declarat Marian Drăgulescu la revenirea de la Campionatul Mondial de Gimnastică de la Montreal.

Accidentat la gleznă,Drăgulescu a fost singur reprezentant al României în finalele pe aparate de la Montreal şi a încheiat pe locul patru la sărituri.

"Cel mai frică mi-a fost la aterizare, acolo unde s-a şi văzut că bag aterizarea sub mine şi îmi feresc piciorul. 2017 rămâne un an bun pentru mine, pentru că am cucerit două medalii la Europene şi, la Mondiale - o finală şi un loc patru. Dacă trag linie, eu zic că a fost un an bun pentru mine." a spus Marian Drăgulescu

Marian Drăgulescu lasă de înţeles că se gândeşte la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

"Sper să clădim o echipă, pentru că urmează Mondialele de calificare la Jocurile Olimpice", a mai spus Drăgulescu.