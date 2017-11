Nadal este incert pentru Turneul Campionilor

Numărul 1 mondial în clasamentul masculin, Rafael Nadal este încrezător că va fi "100% pregătit" la evenimentul ATP Finals ce va avea loc la Londra.

Cel mai bun jucător de tenis din lume se recuperează după o accidentare suferită la genunchi. Spaniolul s-a retras de la turneul Masters de la Paris, chiar înainte de meciul din sferturile de finală cu americanul John Isner, după ce, în timpul meciului cu Pablo Cuevas a simţit o durere la genunchiul drept. "Sper că genunchiul va fi bine.Am făcut tot ce trebuie să fac pentru a mă pregăti pentru Londra ... Să vedem dacă pot să fiu 100 la sută pentru a concura. Dacă nu se întâmplă nimic, atunci voi juca. Am petrecut mult timp cu staff-ul meu medical după turneul de la Paris, a fost o perioadă grea pentru mine. Sunt încrezător tocmai pentru că am avut un sezon grozav, şi sper ca la Turneul Campionilor să joc perfect", a spus Nadal. Câştigător la Roland Garros şi la US Open, spaniolul va debuta la Londra împotriva belgianului David Goffin luni, într-o grupă din care mai fac parte bulgarul Grigor Dimitrov şi austriacul Dominic Thiem. El nu a câştigat niciodată Turneul Campionilor.