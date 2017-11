Nadal s-a retras de la Turneul Campionilor

Jucătorul spaniol de tenis Rafael Nadal, liderul mondial, s-a retras de la Turneul Campionilor, din cauza unei accidentări, după ce a fost învins în meciul de debut, cu 6-7 (5), 7-6 (4), 4-6, de belgianul David Goffin.

Meciul a avut loc în sala O2 din Londra şi a contat pentru Grupa „Pete Sampras" a competiţiei. „Am avut angajament faţă de eveniment, faţă de oraş, faţă de mine. Am încercat din greu. Am făcut ce trebuia să fac pentru a încerca să fiu pregătit să joc. Dar nu sunt cu adevărat pregătit să joc. M-am luptat foarte mult în timpul meciului, dar ştiam că va fi probabil ultimul al sezonului pentru mine. Nu este deloc vorba despre o decizie. E vorba despre durere. Nu pot să am putere suficientă pentru a continua să joc. Am încercat şi cred că a fost un miracol scorul atât de apropiat din timpul meciului. Voi continua să muncesc din greu pentru a rămâne în top şi pentru a avea pe mai departe şansa de a lupta pentru lucrurile importante. Astăzi nu a fost deloc o senzaţie plăcută pe teren, însă am avut un sezon de neuitat", a spus Nadal. Gofdin a înregistrat cu această ocazie prima sa victorie la competiţia de final de sezon a circuitului profesionist masculin.

În primul meci din grupă, bulgarul Grigor Dimitrov (6 ATP), debutant la Turneul Campionilor, s-a impus cu 6-3, 5-7, 7-5 în faţa austriacului Dominic Thiem (4 ATP), după 2 ore şi 19 minute de joc. Azi au loc confruntările Marin Cilic (Croaţia, cs 5) - Jack Sock (Statele Unite, cs 9) şi Roger Federer (Elveţia, cs 2) - Alexander Zverev (Germania, cs 3), ambele în Grupa „Boris Becker".

Rafael Nadal încheie anul pe prima poziţie ATP, pentru a patra oară în carieră. În sezonul 2017, ibericul a câştigat titlurile de Mare Şlem la Roland Garros (Openul Franţei) şi Openul Statelor Unite, a disputat finală la Openul Australiei şi şi-a adjudecat alte patru trofee la simplu.