Nadia a fost premiată pentru performanţă deosebită

Fosta mare gimnastă română Nadia Comăneci a primit o distincţie pentru "performanţă deosebită" (Outstanding Performance), joi, în cadrul Galei Premiilor Asociaţiei Comitetelor Olimpice Naţionale (ANOC) de la Praga.

"Mulţumesc foarte mult pentru această onoare extraordinară. Am discutat cu preşedintele CIO, Thomas Bach, care a câştigat medalia de aur în 1976 la Montreal: 'Vă vine să credeţi că a fost acum 41 de ani?' Iar răspunsul său a fost 'Nu spune câţi ani au trecut!' Aveam şase ani şi jumătate când am intrat într-o sală de gimnastică şi a fost datorită mamei mele, pentru că aveam atât de multă energie, ca orice alt copil, iar ea s-a gândit că mai bine să fac sport decât să distrug mobila şi să mă lovesc. A fost bucuroasă că sala era aproape de casă, într-o perioadă în care femeile nu avea multe oportunităţi să facă sport. Într-un orăşel din România, Oneşti, am făcut acest sport (gimnastica) şi am crezut că este cel mai frumos loc de pe pământ. Gimnastica mi-a oferit oportunitatea de a călători în toată lumea, la concursuri, să întâlnesc mulţi oameni, printre care şi pe cel care se află acum alături de mine, un campion olimpic, Bart Conner", a declarat Nadia după primirea trofeului.

"Nelson Mandela a spus în anul 2000: 'Sportul are puterea de a schimba lumea'. A schimbat-o pe a mea. Sunt onorată să primesc acest prestigios premiu", a mai spus multipla campioană olimpică şi mondială Nadia Comăneci, intrată în istoria gimnasticii ca oprima sportivă care a primit nota 10 la Jocurile Olimpice.

În cadrul Galei ANOC au fost premiaţi cei mai buni sportivi ai anului 2017 pe continente:

Africa: cea mai bună sportivă - Farida Osman (Egipt), cel mai bun sportiv - Chad Le Clos (Africa de Sud)

America: cea mai bună sportivă - Yulimar Rojas (Venezuela), cel mai bun sportiv - ştafeta 4x400 m a statului Trinidad & Tobago

Asia: cea mai bună sportivă - Yu Song (China), cel mai bun sportiv - Mutaz Essa Barshim (Qatar)

Europa: cea mai bună sportivă - Sarah Sjostrom (Suedia), cel mai bun sportiv - Marcel Hirscher (Austria)

Oceania: cea mai bună sportivă - Sarah Goss (Noua Zeelandă), cel mai bun sportiv - Robbie Manson (Noua Zeelandă)

Julio Maglione (Uruguay) a primit premiul pentru întreaga carieră, iar Michael Fennell (Jamaica) a fost premiat pentru contribuţia adusă Mişcării Olimpice.

Joi a avut loc şi Adunarea Generală a ANOC, la care a participat şi o delegaţie a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, condusă de preşedintele Mihai Covaliu.

În cadrul reuniunii, preşedintele CIO, Thomas Bach, şi şeicul Ahmad Al-Fahad Al Sabah, preşedintele ANOC, au prezentat aspecte ale politicii Mişcării Olimpice în viitor, cu focus pe Agenda 2020 şi pe sportivi, ca principali actori, cu accent pe intensificarea luptei pentru şanse egale şi un "sport curat" (antidoping şi anticorupţie), potrivit site-ului COSR.