Neagoe a preluat Sepsi OSK

Eugen Neagoe a fost prezentat oficial, azi, ca antrenor al echipei de fotbal ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

Nou-promovata a fost antrenată în primele 15 etape ale sezonului de Valentin Suciu (11 puncte câştigate), iar apoi în următoarele două runde a fost condusă de interimarii cuplul Sandor Nagy şi Laszlo Kulcsar, fără a câştiga vreun punct. „Mulţumesc pentru încrederea acordată. Am avut o pauză de patru luni, patru luni şi jumătate după perioada foarte bună pe care an avut-o la Iaşi. Sunt foarte încrezător şi cred că putem, împreună cu jucătorii şi suporterii, să reuşim ceea ce v-aţi propus încă din vară. Nu trebuie ascuns faptul că obiectivul este rămânerea în prima ligă, sunt convins că putem realiza acest obiectiv, pentru că altfel nu eram aici", a declarat Neagoe, într-o conferinţă de presă. „Foarte important este ce vom face începând de astăzi. Eu sunt adeptul să muncim mai mult decât să vorbim şi rezultatele să vorbească", a subliniat tehnicianul. „La Iaşi am avut 15 jocuri fără înfrângere, am jucat play-out-ul fără să pierdem vreun joc, am câştigat detaşat. Sigur, se poate repeta, dar nu este uşor, depinde de foarte mulţi factori. Ce pot să le promit suporterilor este că eu voi face tot ceea ce depinde de mine să reuşim să ne îndeplinim obiectivul şi să practicăm un fotbal bun", a afirmat Neagoe.

Noul antrenor al echipei covăsnene nu a dorit să se pronunţe în privinţa lotului de jucători: „Am văzut, dacă nu greşesc, toate jocurile echipei, dar în acest moment îmi este foarte greu să mă pronunţ. Vreau să îi cunosc pe băieţi, mai întâi. În acest moment nu se pot face transferuri. Din punctul meu de vedere fiecare jucător are şansa lui în aceste ultime jocuri ale anului. Doar de ei va depinde dacă vom continua împreună sau dacă va trebui să aducem alţi jucători care să ne ajute".

Neagoe s-a ferit să dea detalii despre eventuale obiective intermediare sau despre perioada pe care a semnat contractul: „Şi dacă mi-aş fi impus un obiectiv acum, pentru sezonul regulat, permiteţi-mi să nu vi-l divulg. Mi-aş dori să nu pierdem niciun joc, dacă am putea să realizăm acest obiectiv. Dar va fi foarte greu, sunt echipe puternice, avem jocuri cu echipe valoroase în următoarele etape şi nu va fi uşor, dar noi vom face tot ce depinde de noi să reuşim".

Eugen Neagoe a apreciat proiectul clubului covăsnean: „Este un proiect foarte frumos, din punctul meu de vedere aţi făcut nişte lucruri extraordinare, aţi făcut istorie, pentru prima dată echipa din Sfântu Gheorghe este în prima ligă şi pasul următor este ca echipa să continue în prima ligă". Neagoe a menţionat că îl va avea ca secund pe Sebastian Moga (fost jucător la Gloria Bistriţa şi Dinamo), cu care a colaborat şi la Pandurii, în Cipru şi la Iaşi. Un alt secund va fi Laszlo Kulcsar.

Eugen Neagoe (50 ani) şi-a început cariera de antrenor la Extensiv, iar apoi le-a pregătit pe FC Universitatea Craiova, Pandurii, ASIL Lysi (Cipru), din nou pe FC U Craiova, în 2010 a început colaborarea cu Victor Piţurcă, fiindu-i secund la Steaua, Universitatea Craiova, echipa naţională (2011-2014) şi Al-Ittihad. A mai pregătit apoi echipele cipriote Aris Limassol şi Nea Salamis, iar apoi pe CSM Polit Iaşi şi CS Mioveni. În Liga I, Sepsi OSK ocupă locul 12, după 17 etape, cu 11 puncte. Neagoe va debuta oficial ca antrenor la Sepsi în meciul de sâmbătă, cu Gaz Metan Mediaş, la Braşov.