Negoiţă cere 4 milioane de euro pe FC Dinamo

Acţionarul majoritar al FC Dinamo, Ionuţ Negoiţă, a anunţat că intenţionează să vândă clubul de fotbal, preţul pentru care este dispus să îl cedeze ridicându-se la 4 milioane de euro.

„Decizia mea de a mă retrage e ireversibilă. 100% aceasta e decizia mea, chiar dacă în trecut am mai cochetat cu ideea însă am revenit. Preţul (n.r. - de vânzare) e unul modic, doar ca să luăm licenţa am dat câteva milioane. Am decis cu sufletul când am venit, pentru că nu era altă soluţie. Mai am să îi dau domnului Badea (n.r. - Nicolae Badea, fostul acţionar dinamovist) două milioane de euro şi eu vreau încă două. Vreau să îi ofer celui care vine posibilitatea de a face performanţa. Eu doar în Săftica am investit un milion de euro. Cumperi un club care are Săftica, care are autocar şi zeci de maşini. Probabil doar partea materială valorează spre patru milioane", a spus Negoiţă într-o intervenţie telefonică la postul citat.

„Într-adevăr, am înţeles că greşeala mea e că am preluat un club cu datorii foarte mari. După aproape 5 ani petrecuţi la Dinamo, cu bune şi rele, nu consider că sunt înfrânt. Nu am câştigat campionatul, nu am făcut mari minuni, dar Dinamo trăieşte. Nu mai pot ţine toată povara asta pe umeri, eu am vrut să salvez Dinamo. Negoiţă nu a însemnat niciodată Dinamo şi nici Dinamo, Negoiţă. Nu am vrut să fiu niciodată asimilat cu Dinamo. Cluburile ar trebui să aparţină mai multor persoane. Eu voi rămâne alături de Dinamo cu sufletul. Dacă pot face şi altceva să susţin clubul, cu mare drag. Cine vine trebuie să preia cârma lui Dinamo", a adăugat omul de afaceri.

Acesta a adăugat că nu va vinde jucătorii din lot în grup, dar a admis că există discuţii cu alte cluburi pentru transferul jucătorilor Steliano Filip şi Ionuţ Nedelcearu. De altfel, în urmă cu câteva zile, Negoiţă a ajuns la un acord pentru cedarea fotbalistului Valentin Costache la CFR Cluj, parafarea transferului urmând să aibă loc în pauza competiţională din iarnă.

Omul de afaceri Ionuţ Negoiţă a devenit acţionar la FC Dinamo în august 2012 când a preluat pachetul deţinut de Cristian Borcea. Ulterior, Negoiţă a devenit acţionar majoritar cu 90 la sută în luna martie a anului 2013 după ce a achiziţionat şi procentele deţinute de Nicolae Badea şi Dragoş Săvulescu.