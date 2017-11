Negoiţă nu mai face parte din viaţa echipei Dinamo

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FC Dinamo, Alexandru David, a declarat că principalul acţionar Ionuţ Negoiţă "nu mai face parte din viaţa echipei", iar gruparea "alb-roşie" nu are probleme financiare până la finalul acestui sezon.

"A fost o şedinţă, marţi la prânz, la care au participat Vasile Miriuţă, Ionel Dănciulescu şi câţiva membri ai stafului de la prima echipă. Domnul Negoiţă nu a participat şi nu mai face parte din viaţa echipei. Am insistat să avem această discuţie în primul rând cu domnul Miriuţă, pentru a transmite un mesaj foarte clar, care să ajungă în primul rând la jucători, să înţeleagă că din punct de vedere financiar nu se pune problema că am avea un moment greu în următoarea perioadă. Bigetul d e salarii şi de funcţionare a clubului este asigurat pentru restul sezonului. Acesta a fost primul mesaj pe care a trebuit să-l transmit, iar cel de-al doilea mesaj transmis tot de către domnul Negoiţă, înainte să se retragă din viaţa echipei, a fost acela că, în ciuda tuturor informaţiilor care apar în ultima perioadă, că Dinamo ar vinde pe bandă rulantă sau în bloc, mai ales în zona FCSB-ului, lucrurile nu sunt reale. Nu o să vindem niciun jucător către FCSB, indiferet de ofertă, chiar dacă ofertele vor fi extraordinar de bune. Vom încerca totuşi şi cu sigurnaţă vom reuşi să nu facem acest lucru. Au existat discuţii în trecut cu Gigi Becali legate de Adam Nemec, ştiu că jucătorul nu a fost de acord cu oferta pe care a primit-o de la FCSB. Oricum ar fi, acel moment a trecut şi indiferent dacă Gigi Becali sau FCSB se înţeleg cu Nemec, în momentul de faţă, Dinamo nu mai este de acord ca jucătorul să plece la Steaua. Ionuţ Negoiţă nu va mai finanţa echipa. Am făcut o analiză a jucătorilor care termină contractul în vara anului viitor şi am stabilit un termen de gândire pentru a stabili pe cine îşi doreşte să facem propuneri de prelungire şi să începem să identificăm în zonele în care suntem deficitari numeric pe cei care ar urma să-i aducem la Dinamo. Deocamdată, eu nu am niciun semnal în privinţa vânzării clubului", a declarat David, la Pro X.

În ceea ce priveşte sezonul viitor, David spune că bugetul va depinde foarte mult de calificarea în play-offul Ligii I, în acest campionat.

"În acest moment, clubul funcţionează pe un valalabil până la sfârşitul acestui sezon. În sezonul viior, dacă nu vine nimeni cu o infuzie de capital, vom vedea care sunt veniturile pe care clubul le poate genera în următorul an competiţional şi să ajustăm cheltuielile în funcţie de acestea. Putem discuta despre un buget orientativ de încasări în funcţie de locul pe care îl vom ocupa în acest sezon şi vom şti cât putem să ne întindem, astfel încât să nu cheltuim mai mult decât producem. Nu avem de ce să ne temem de un colaps. După vânzarea lui Costache nu mai avem o presiune financiară. Sunt optimist în ceea ce priveşte acest sezon, indiferent de felul în care se va termina acest sezon. Şi în cazul cel mai nefericit, în care veniturile nu vor fi la nivelul anul acesta, avem alternativa să construim o echipă în jurul a 3-5 jucători actuali cu experienţă, alături de jucătorii tineri pe care îi avem împrumutaţi, pe care să-i repatriem la Dinamo şi să facem o echipă competitivă. Luăm în calcul orice situaţie, inclusiv ratarea play-off-ului. Acest scenariu presupune o proiecţie de buget pentru anul viitor care va fi destul de restrictivă. Pentru că un loc sub locul 6 înseamnă mai puţini bani din drepturile TV şi o lipsă în zona bugetelor de marketing, sponsorii vor veni cu sume mai mici", a precizat oficialul.

David a mai spus că Dinamo va reveni pe Arena Naţională dacă se va califica în play-off-ul Ligii I.

După 17 etape, Dinamo este în afara play-off-ului, pe locul 7, cu 24 de puncte, la un punct de locul 6, ocupat de Astra Giurgiu.