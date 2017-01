Neymar Jr’s Five revine în 2017 şi în România

Cea mai inedită competiţie de fotbal 5-la-5 revine în forţă şi în 2017. Cea mai bună echipă din România ne va reprezenta la finala mondială din Brazilia, unde vor avea şansa să-l întâlnească pe Neymar Jr., cel care a pus pe picioare ideea acestui proiect.

Neymar Jr a lansat a doua ediţie a unui turneu de fotbal 5-la-5, care îi poartă semnătura, şi a vorbit despre propriile sale speranţe şi visuri, inclusiv despre posibilitatea de a activa într-o echipă din Statele Unite pe viitor. Neymar Jr’s Five a avut un impact major în 2016, anul său de debut, cu peste 65.000 de participanţi din 47 de ţări, printre care şi România, care au aspirat la victorie în cel mai mare turneu de fotbal 5-la-5 din lume. Anul trecut, echipa Hau că Bau din Târgu Mureş a câştigat finala naţională.

De data aceasta, va fi mai mare ca niciodată, cu 53 de ţări participante şi cu o schimbare în regulament care oferă şansa mai multor jucători să participe. Turneul este deschis echipelor formate din cinci, şase sau şapte jucători, inclusiv rezerve, cu vârsta între 16 şi 25 de ani. Noutatea din acest an este faptul că doi dintre membrii echipei pot depăşi vârsta de 25 de ani. Zeci de mii de jucători vor intra în competiţie sperând că vor trece mai departe de calificările regionale, până în finala naţională, respectiv în Finala Mondială de la Instituto Projeto Neymar Jr din Praia Grande, Brazilia. Neymar Jr însuşi visează – la un succes mai mare cu FC Barcelona şi cu echipa Braziliei în 2017, precum şi la un viitor pe termen lung în ţara care îl entuziasmează cel mai tare, Statele Unite ale Americii.

“Întotdeauna îmi voi dori linişte, sănătate şi bucurie, pentru mine şi prietenii mei", a spus Neymar Jr când a fost întrebat despre aspiraţiile sale. “Pe teren vreau să mă distrez la fel de mult şi cât timp reuşesc să fac asta, anul meu va fi unul bun.”

“În 2017 sper să câştig mai multe meciuri, mai multe titluri şi să înscriu mai multe goluri – ca până acum. Vreau să continui să evoluez ca sportiv şi să-mi ajut colegii pe teren, atât pe cei de la Barcelona, cât şi pe cei din Brazilia.”

“Pe termen lung, dacă aş putea alege orice ţară în care să joc, ar fi Statele Unite. Cultura de acolo este incredibilă şi mă atrage cu adevărat, precum şi oraşele uimitoare de acolo. Ar fi un loc extraordinar în care să joc.”

Neymar Jr’s Five furnizează o provocare unică, având un format inedit - fiecare gol înscris de o echipă elimină un jucător al opoziţiei. Este inspirat de fotbalul de stradă, pe care chiar Neymar a crescut jucându-l, iar atacantul de la Barcelona de abia aşteaptă să vadă începutul unui nou sezon al acestui turneu remarcabil.

“Turneul îmi aminteşte de copilărie şi sunt foarte mândru de el. Pentru a câştiga meciurile 5-la-5 şi pentru a-i elimina pe toţi, ai nevoie de strategie şi de o înţelegere bună a momentelor potrivite pentru atac şi apărare. O defensivă bună este de asemenea foarte importantă şi-ţi poate duce echipa foarte departe în turneu.”

“Anjos da Bola”, campionii mondiali din 2016, brazilieni la rândul lor, au primit o călătorie VIP la Barcelona, unde au petrecut timp cu Neymar Jr la centrul de antrenament al FC Barcelona. “A fost incredibil să cunosc câştigătorii!” a spus Neymar Jr. “Acum de abia aştept să văd cine reuşeşte să ajungă la Finala Mondială de la Institutul meu din Brazilia.”

Câteva date interesante despre Neymar Jr’s Five:

* 10.000 de echipe au participat la ediţia din 2016

* În total, peste 65.000 de jucători s-au înscris

* Turneele au avut loc în 47 de ţări de pe şase continente

* Câştigătorii regionali trec mai departe în finala naţională din ţara lor. Câştigătorii naţionali pleacă în Finala Mondială Neymar Jr’s Five

* Finala din 2016 a fost găzduită de Instituto Projeto Neymar Jr din Praia Grande, Brazilia

* Campionii mondiali din 2016 au fost “Anjos da Bola” (Îngerii mingii) din Rio de Janeiro, jucătorii având vârsta cuprinsă între 20 şi 22 de ani

* Finala din 2017 se va juca tot acasă la Neymar Jr, la Insitutul Projeto Neymar Jr, în iulie

Despre Neymar Jr’s Five

Neymar Jr’s Five este un turneu de fotbal semnat de atacantul brazilian – un adevărat fenomen global. Pe şase continente şi în peste 50 de ţări, echipele de câte cinci jucători se luptă în meciuri de zece minute. De fiecare dată când o echipă înscrie un gol, opoziţia pierde un jucător. Astfel, jocul devine rapid, tehnic, strategic şi unic în lumea fotbalului. Peste 65.000 de jucători din 47 de ţări s-au înscris să participe la prima ediţie a turneului, iar anul 2017 promite să fie şi mai mare. Turneul din acest an este deschis echipelor de 5-7 jucători, cu vârsta între 16 şi 25 de ani, iar noutatea din acest an este că doi jucători mai mari de 25 de ani pot participa la competiţie. Echipele intră în joc cu speranţa că vor ajunge în finala naţională şi în cea mondială, de la Instituto Projeto Neymar Jr, în Praia Grande, Brazilia.