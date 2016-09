Niculescu a fost eliminată la dublu

Perechea Monica Niculescu, Vania King (cs 10) a pierdut cu 6-2, 1-6, 2-6 meciul disputat împotriva rusoaicelor Ekaterina Makorova şi Elena Vesnina în optimile ultimului turneul de Mare Şlem al anului, US Open.

Partida a durat o oră şi 42 de minute. Primul set a fost echilibrat până la 3-2 pentru Monica şi Vania, care au realizat un break, după care nu au mai pierdut niciun game până la final. Actul secund a fost dominat de rusoaice, care s-au distanţat la 5-0, iar după alte două game-uri au dus meciul în decisiv. În ultima parte a meciului, Makorova şi Vesnina au avut permanent un avanta de două game-uri, iar la 5-2 au realizat break-ul care le-a trimis în sferturi. Monica şi Vania un în acest an titlu împreună, la Shenzhen, şi vor primi 240 de puncte WTA. Prin prezenţa în turul trei la dublu, Niculescu şi-a egalat cea mai bună performanţă a sa la Flushing Meadows, reuşită în 2009 şi 2010. Următoarele adversare ale rusoaicelor sunt învingătoarele meciului Andreja Klepac, Katarina Srebotnik (ambele Slovenia; cs 13) - Alla Kudryavtseva, Sabine Lisicki (Rusia, Germania). La junioare, în primul tur, franţuzoaica Tessah Andrianjafitrimo a învins-o pe Ioana Mincă în trei seturi, cu 3-6, 6-4, 7-5.

Trei francezi în sferturi

Pe tabloul masculin, spaniolul Rafael Nadal (5 ATP, cs 4), fost lider mondial şi dublu câştigător la US Open, a fost eliminat în optimil, cu 6-1, 2-6, 6-4, 3-6, 7-6 (6), de francezul Lukas Pouille (25 ATP, cs 24). Pouille, 22 de ani, a avut nevoie de patru ore şi 6 minute de joc pentru a-l învinge pe Nadal, iar în sferturi îl va înfrunta pe compatriotul său Gael Monfils (12 ATP, cs 10), care a trecut cu 6-3, 6-2, 6-3, de cipriotul Marcos Baghdatis (44 ATP). Alături de Pouille şi Monfils, a mai acces în sferturi un francez, Jo-Wilfried Tsonga (11 ATP, cs 9), învingător cu 6-3, 6-3, 6-7 (7), 6-2 în faţa americanului Jack Sock (27 ATP, cs 26). Este pentru prima dată din 1947 când Franţa are trei jucători în calificaţi în această fază a competiţiei la US Open. Sârbul Novak Djokovic, liderul ATP şi deţinătorul titlului, a dispus cu 6-2, 6-1, 6-4, de britanicul Kyle Edmund (84 ATP), urmând să-l aibă adversar în sferturi pe Tsonga. La feminin, germanca Angelique Kerber (2 WTA, cs 2), s-a calificat în sferturi după 6-3, 7-5 împotriva cehoaicei Petra Kvitova (16 WTA, cs 14), în timp ce italianca Roberta Vinci (8 WTA, cs 7) a dispus la rândul ei în optimi, cu 7-6 (5), 6-2, de ucraineanca Leisa Tsurenko (99 WTA).