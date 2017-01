Niculescu este în semifinale la Hobart

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, după ce a învins-o în sferturi pe japoneza Risa Ozaki, cu 6-4, 6-4.

Niculescu (29 ani, 40 WTA) s-a impus după două ore şi 4 minute, la capătul unui meci dificil, în faţa unei adversare venite din calificări. "A fost un meci foarte dur, a trebuit să mă lupt pentru fiecare punct. Din păcate, am o problemă medicală, dar am încercat să trec peste. Mă simt foarte bine aici, la Hobart, pentru că oamenii sunt minunaţi. O să fac tot ce îmi stă în putinţă cu fizioterapeutul şi sper ca mâine dimineaţă (n.r. - vineri) să fiu în regulă", a declarat Monica Niculescu, la finalul partidei. Ozaki (22 ani), care ocupă locul 100 în clasamentul mondial, a început foarte bine meciul şi a condus cu 2-0, dar apoi Monica a revenit în joc şi a restabilit egalitatea, 2-2. La 3-3, a treia favorită a turneului tasmanian a reuşit un break, consolidat apoi (5-3), după ce a salvat două mingi de break. Ozaki şi-a făcut serviciul (5-4), dar Niculescu a încheiat primul set cu 6-4, după 63 de minute. Românca a beneficiat de o pauză medicală între seturi de circa 9 minute. În manşa secundă, Monica Niculescu a dominat jocul şi s-a desprins la 4-0. A urmat însă o cădere a Monicăi, iar Ozaki a adunat punct după punct, până la 4-4, cu 11 puncte consecutive ale niponei (două ghemuri albe la rând), care a avut trei şanse de 5-4. Niculescu a revenit şi a reuşit să obţină break-ul, iar apoi a încheiat meciul cu 6-4. Niculescu şi-a asigurat un cec de 11.300 dolari şi 110 puncte WTA şi o va întâlni în penultimul act pe ucraineanca Lesia Țurenko (27 ani, 71 WTA), care a învins-o pe americanca Shelby Rogers în sferturi cu 4-6, 6-4, 6-3. Monica a câştigat singurul meci cu Țurenko de până acum, în 2011, în calificări la Indian Wells, cu 6-2, 6-3. Monica Niculescu are două titluri la Hobart, ambele la dublu, în 2012 (alături de Irina Begu) şi în 2014 (alături de Klara Koukalova).

Calificare fără meci jucat

Perechea româno-ucraineană Raluca Olaru, Olga Savciuk s-a calificat fără joc în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis din oraşul australian Hobart (WTA), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, joi, după ce gemenele ucrainene Liudmila şi Nadia Kicenok s-au retras din competiţie. Motivul retragerii adversarelor din sferturi a fost accidentarea Liudmilei la coapsa dreaptă, au anunţat organizatorii. În penultimul act al turneului tasmanian, Olaru şi Savciuk vor înfrunta cuplul Mandy Minella (Luxemburg), Anasasija Sevastova (Letonia), care a beneficiat şi el în sferturi de neprezentarea perechii Sara Errani, Kirsten Flipkens, italianca accidentându-se la coapsa stângă.

Perechea româno-ucraineană şi-a asigurat 3.435 dolari şi 110 puncte WTA. Olaru şi Savciuk au beneficiat de retragerea adversarelor şi în semifinala de săptămâna trecută la Shenzhen, pierzând apoi finala.

Monica Niculescu a câştigat titlul în proba de dublu la Hobart în 2012 (alături de Irina Begu) şi în 2014 (alături de Klara Koukalova).