Niculescu: “Vom lupta până la ultimul punct”

Echipa de Fed Cup a României întâlneşte Belgia, în 11 şi 12 februarie, la Sala Polivalentă din Bucureşti, în primul tur al Grupei Mondiale II.

În absenţa Simonei Halep (locul 4 WTA), accidentată, din lot fac parte Irina-Camelia Begu (29 WTA), Monica Niculescu (36 WTA), Sorana Cîrstea (62WTA) şi Patricia-Maria Ţig (106 WTA), anunţată iniţial ca rezervă. "Cu siguranţă este o pierdere absenţa Simonei. Vă daţi seama, când nu ai în echipă jucătorul numărul 1 nu este foarte bine. Dar eu cred că suntem o echipă şi vom reuşi. Vom lupta până la ultimul punct. Sper ca Simona să se facă bine, să fie OK cu genunchiul şi să ne vedem în aprilie cu ea, la următorul meci. E perfect dacă ne va face galerie, avem nevoie, a fost şi ieri la antrenament. În rest, mie mi se pare că avem o echipă bună, o echipă solidă", a declarat Monica Niculescu la conferinâa de presă de azi. Niculescu a adăugat că nu simte presiunea înaintea acestui meci, precizând că i-a plăcut mereu să evolueze în faţa unui public numeros. "Mă bucur să fiu aici, mie întotdeauna mi-a plăcut să joc la Fed Cup. Presiune nu simt, eu m-am simţit bine mereu atunci când am jucat în faţa unui public numeros. Sper să facem o treabă bună şi să aducem cât mai multe puncte României", a adăugat ea.

Căpitanul nejucător Ilie Năstase a declarat că Niculescu şi Begu vor juca la dublu. "Sorana şi Irina Begu vor juca în primele meciuri la simplu. Cred că umplem arena, ar fi venit şi 15.000 de oameni. Ele au fiecare un antrenor care stă în spatele lor, iar ei ştiu ce le trebuie în momentele grele. La dublu vor juca Monica şi Irina. Sunt OK. Irina nu ştiu ce a mâncat, dar sunt OK amândouă", a spus Ilie Năstase, făcând referire la problemele medicale la stomac pe care le-a acuzat în ultima perioadă Irina Begu. Fostul tenisman a afirmat că nu a lucrat la antrenamente cu cele patru componente ale echipei României. "Eu nu puteam să fiu căpitan la băieţi, eu pot să fiu numai căpitan la fete. Nu am lucrat cu ele, este antrenor care a lucrat cu ele, doamna Tecşor. Eu o să stau pe scaun şi o să dau nişte sfaturi, atât. În plus, fiecare jucătoare are câte un antrenor care va sta în timpul jocului în spatele lor. Ei ştiu ce le trebuie în momentele grele", a afirmat Năstase. El se aşteaptă ca suporterii bucureşteni să umple Sala Polivalentă a cărei capacitate este de aproximativ 5.000 de locuri. "Avem 15.000 de locuri în sală ca să ne facem probleme? Nu. Aşa că eu zic să se umple sala. Dacă aveam una cu 15.000 s-ar fi umplut şi aia, aşa cum s-ar umple şi la handbal sau la alte sporturi", a precizat Năstase.

În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, jucătoarea Irina Begu (29 WTA) a afirmat că a făcut pereche cu Monica Niculescu în proba de dublu a turneului de la Sankt Petersburg tocmai în perspectiva meciului de Fed Cup. "Iniţial nu îmi programasem să joc şi dublu la Sankt Petersburg, dar am vorbit cu Monica şi am căzut de acord că ar fi bine pentru Fed Cup să avem câteva meciuri în picioare împreună. Am avut acolo două meciuri, unul câştigat, altul pierdut, dar important a fost că am jucat împreună şi cred că a fost foarte bine. Dar eu sper să câştigăm încă de la simplu şi să nu mai avem nevoie de meciul de dublu. Dar dacă va fi nevoie, noi suntem pregătite", a declarat Begu. Ea este convinsă că va avea de învăţat de la căpitanul nejucător al echipei României: "Sunt mai multe emoţii în Fed Cup, e o competiţie diferită. Sperăm să câştigăm după meciurile de simplu. Am venit puţin mai târziu şi nu am apucat să vorbesc foarte mult cu Ilie Năstase, dar sunt sigură că ne va ajuta în zilele următoare".

Sorana Cîrstea (62 WTA), care a evoluat în optimile de finală ale turneului Australian Open 2017, abia aşteaptă să evolueze pentru România. "Mi-a fost dor de Fed Cup, am amintiri frumoase de la meciul cu Serbia. Mă bucur că joc acasă, în Bucureşti, o să am alături familia şi prietenii. Mereu am preferat un meci împotriva unei jucătoare pe care o cunosc. În general, cred că toţi jucătorii se adaptează rapid la suprafeţe. Nu am nicio problemă, toată iarna m-am pregătit în sală. Eu cred că din punctul acesta de vedere o să fie bine. Eu cred că schimbarea majoră pentru mine a venit în 2015. Am avut un an 2016 bun, cu o primă jumătate foarte solidă. Apoi am resimţit oboseala. Am avut o pregătire de iarnă bună în Bucureşti. Nu e magie, e doar muncă", a declarat Cîrstea.

De partea cealaltă, căpitanul nejucător al echipei Belgiei, Dominique Monami, a recunoscut că absenţa Simonei Halep reprezintă un avantaj pentru formaţia sa. ”Este un avantaj pentru noi că nu joacă Simona. Dacă ar fi jucat, ar fi fost mult mai dificil pentru noi, pentru că este o jucătoare valoroasă. Atunci când a anunţat că nu va juca în acest meci, normal că ne-am bucurat, nu pentru că e accidentată, ci pentru că avem mai multe şanse să ne impunem. Cu siguranţă va fi foarte greu şi fără Simona pentru că România are jucătoare foarte bune”, a declarat Monami, într-o conferinţă de presă. Ea s-a declarat mulţumită de suprafaţa de joc de la Sala Polivalentă: "Sala e frumoasă, suprafaţa de joc se pliază pe jocul nostru, suntem într-o formă bună acum şi avem o energie pozitivă pentru a încerca să câştigăm meciul cu România. Nu suntem favorite în această întâlnire, dar vom face totul pentru a câştiga". Yanina Wickmayer (60 WTA), Kirsten Flipkens (76 WTA, 83 la dublu), Elise Mertens (85 WTA, 89 la dublu) şi Marina Zanevska (126 WTA) sunt jucătoarele pe care căpitanul nejucător al echipei Belgiei, Dominique Monami, le-a convocat pentru meciul împotriva României. (Foto: Andrei Constantinescu)