Nistor vrea titlul european

Boxerul Mihai Nistor, campion mondial AIBA Pro Boxing, a declarat că doreşte să devină campion european, în competiţia care va avea loc la vară în Rusia.

"Cel mai important pentru mine în acest an este Campionatul European în Rusia (între 17-22 iunie, n. red.). Vreau să devin campion european, eu urmăresc locul întâi. Ce să fac altceva, să mă duc în plimbare? Nu mă interesează plimbările. Am fost şi la Olimpiada de la Rio, spuneau unii că important este să participi. Nu asta mă interesează pe mine. Dacă mă calific la Olimpiadă şi apoi să stau liniştit? Eu vreau titlul european la seniori", a spus Mihai Nistor.

Întrebat care crede că sunt principalele sale atuuri în viitoarele confruntări din ring, în Rusia, Mihai Nistor a spus: "Forţa şi răutatea".

"Acum am terminat antrenamentul de azi de la CSA Steaua, iar pe data de 1 februarie avem o plecare la Brăila, unde este programată o perioadă de pregătire cu boxerii din Bulgaria şi Republica Moldova. La Brăila vom sta până pe data de 10 februarie. Apoi se va desfăşura Campionatului European de box pentru tineret Under-22. Competiţia va avea loc în perioada 13-22 martie, la Brăila. Eu am nişte tineri de la Steaua care participă, dar vreau să schimb aerul de Bucureşti şi să fac nişte antrenamente acolo. Sunt bătrân pentru concursul lor, eu am 26 de ani. Mai stăm apoi la Bucureşti. Apoi, în luna martie este Cupa României" a mai declarat Nistor.

"După Campionatul European, în iulie este Centura de Aur. Acesta este programul până la jumătatea anului 2017", a mai spus Nistor.

Mihai Nistor a devenit primul boxer din România care a câştigat, în septembrie 2015, titlul de campion mondial AIBA Pro Boxing, după ce l-a învins prin KO tehnic pe Erik Pfeifer într-un meci la categoria supergrea (+91 kg).

Singurul reprezentant al României în concursul de box de la Jocurile Olimpice de la Rio, Mihai Nistor a fost eliminat în optimile de finala ale categoriei +91 kg, în urma unei decizii discutabile a arbitrilor.

Deşi a controlat în cea mai mare parte a timpului lupta cu iordanianul Hussein Iashaish, lovind mai mult şi mai clar şi aducându-şi adversarul în situaţia de a fi numărat de doua ori, sportivul legitimat la CSA Steaua nu a fost considerat învingător de arbitrii judecători.

Nistor are două medalii de bronz la Europene, în 2011 la Ankara şi în 2015 la Samokov (Bulgaria).