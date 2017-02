Nu sunt locuri libere în T6N

Directorul executiv al Turneului celor Şase Naţiuni la rugby, John Feehan, a spulberat speranţele Georgiei sau României de a lua parte pe viitor la această competiţie, afirmând că nu există "locuri vacante" pentru alte selecţionate.

"Este o competiţie închisă, patronată şi controlată de cele şase federaţii implicate. Nu există locuri vacante. În acest moment sunt perfect fericit că avem cele mai puternice şase echipe din Europa în competiţia noastră", a declarat Feehan, citat de cotidianul Daily Mail. Selecţionata Georgiei spera să fie admisă, în viitorul apropiat, în Turneul celor Şase Naţiuni, după ce a depăşit în clasamentul mondial Italia, una dintre participantele la competiţie. John Feehan a respins ideea introducerii unui baraj de promovare/retrogradare, aşa cum ar dori conducătorii rugbyului european, în care să se înfrunte ultima clasată din Turneul celor Şase Naţiuni şi câştigătoarea Rugby Europe Championship (REC), la care ia parte şi România. Georgia este lider în clasamentul actualei ediţii a REC, cu 10 puncte după primele două etape disputate, în timp ce România se află pe locul secund, cu 5 puncte.

"Suntem deschişi către orice scenariu? Nu, însă este nevoie de timp pentru a vedea un argument convingător: 10 sau 15 ani. Trebuie să ne facem o idee foarte clară despre ceea ce este corect pentru cele şase naţiuni. Trebuie ca toate să cadă de acord asupra a ceea ce doresc. În acest moment, admiterea altor echipe este prematură", a mai spus Feehan. Acesta a ţinut să sublinieze că World Rugby, organismul care gestionează sportul cu balonul oval la nivel mondial, nu are nicio influenţă asupra Turneului celor Şase Naţiuni. "World Rugby nu are nicio contribuţie la acest turneu şi nici nu îl patronează sau controlează. Nu ei trebuie să ne spună ce trebuie să facem. Treaba World Rugby este să dezvolte jocul, iar treaba noastră este să conducem Six Nations aşa cum credem de cuviinţă", a adăugat oficialul irlandez.

Octavian Morariu, şeful Rugby Europe, a criticat recent atitudinea conducătorilor Six Nations de a nu permite accesul altor selecţionate la această competiţie. "Six Nations ar putea susţine mai mult rugby-ul european, însă nu o fac. A rămâne într-un club de old-boys bogaţi nu reprezintă un răspuns. Este un răspuns foarte arogant. Să spui: 'noi suntem bogaţi, vă mulţumim foarte mult dar nu avem nevoie de voi' nu este compatibil cu valorile sportului nostru", a afirmat Morariu. "Sunt perfect conştient că Six Nations este o companie comercială, aşa că nu ne putem amesteca în afacerile lor. Însă dacă vrem cu adevărat să dezvoltăm rugby-ul european, nu îl vom putea dezvolta după sistemul actual", a mai spus Morariu.

Rugby Europe (RE), forul care gestionează sportul cu balonul oval pe "bătrânul continent", va solicita oficial introducerea unui meci de baraj, de promovare-retrogradare, în Turneul celor Şase Naţiuni, scrie site-ul americasrugbynews.com. Cererea, care ar putea deschide calea ţărilor din eşalonul doi rugbystic european spre cea mai importantă competiţie a emisferei de nord, va fi depusă pe data de 9 martie, de către preşedintele RE, Octavian Morariu, cu prilejul Comitetului Director care va avea loc la Paris. Cu toate acestea, notează sursa citată, Morariu nu are nicio putere asupra Six Nations, care este un for separat de Rugby Europe. "Rugby Europe este instituţia care gestionează acest sport la nivel continental, în timp ce Six Nations este o afacere care are interesul să-şi protejeze membrii existenţi", menţionează site-ul.

Morariu a precizat că oricum o astfel de restructurare a Turneului celor Şase Naţiuni nu s-ar putea face mai devreme de 4-5 ani, indicând Georgia ca reprezentativă care s-ar ridica, în prezent, la nivelul de competitivitate al ţărilor care fac parte din Six Nations. Potrivit lui Morariu, un zbor de la Moscova spre Dublin sau Edinburgh nu ar dura mai mult de 5 ore, însă georgienii vor trebuie obligatoriu să asigure un teren care să beneficieze de instalaţie de încălzire şi ar mai fi necesar un plan de afaceri privind infrastructura hotelieră şi numărul de zboruri spre vestul Europei.

Pe de altă parte, într-un sondaj recent realizat de L'Equipe, cititorii cotidianului francez au fost de părere, în procent de 66%, că naţionala de rugby a Italiei nu merită să aibă locul rezervat în Turneul celor Şase Naţiuni. Doar 27% dintre respondenţi au fost de părere că "azzurri" merită să facă parte din Six Nations, iar 7% nu au avut nicio opinie. Sondajul a fost realizat în contextul în care tot mai multe voci s-au pronunţat în ultimul timp pentru un baraj de retrogradare-promovare în Six Nations, între reprezentativa de pe ultimul loc din Turneul celor Şase Naţiuni şi prima clasată în Rugby Europe Championship, eşalonul doi european.

Practic, conform rezultatelor consemnate în ultimii ani, ar fi vorba despre o partidă între Italia şi Georgia, peninsularii terminând aproape în fiecare an pe ultima poziţie (au luat "lingura de lemn", trofeu simbolic care se acordă ultimei clasate, timp de 11 ani), în timp ce Georgia a dominat categoric competiţia din al doilea eşalon valoric, câştigând-o consecutiv în ultimii zece ani. Mai mult, în ierarhia mondială, în prezent Georgia se află pe poziţia a 12-a, Italia fiind pe locul 14. Italia a început dezastruos ediţia 2017 din Six Nations, pierzând cu 7-33 în faţa Ţării Galilor şi 10-63 cu Irlanda.

Anul trecut, căpitanul Italiei, Sergio Parisse, s-a arătat nemulţumit de întrebările presei referitoare la prezenţa "azzurrilor" în Six Nations, în condiţiile în care au înregistrat înfrângeri catastrofale în toate meciurile. "Vă puteţi imagina echipe precum Irlanda, Scoţia sau chiar Franţa să fie ultimele în turneu, că ar putea retrograda şi juca împotriva altor naţiuni? Italia a făcut multe pentru acest turneu. Este o întrebare stupidă. Am respect pentru echipe precum Georgia sau România, dar ele nu au bătut niciodată Franţa sau Irlanda. Deci e simplu, noi merităm să jucăm în acest turneu", afirma Parisse. Replica a venit atunci din partea vedetei georgienilor, Mamuka Gorgodze. "Ceea ce a spus Parisse nu este în regulă. Nu el este în măsură să se pronunţe unde ar trebui să joace o naţională sau alta (...) Ceea ce pot eu să vă spun este că Georgia nu a pierdut vreodată la 70 de puncte cu Ţara Galilor (...)".

Şi antrenorul Georgiei, neozeelandezul Milton Haig susţinea, în noiembrie 2016, ideea unui format lărgit al Turneului celor Şase Naţiuni, care să cuprindă şi echipe din eşalonul al doilea valoric. În opinia lui Haig, meciurile Georgiei cu ţări din aceeaşi categorie valorică o împiedică să progreseze, în perspectiva participării la Cupa Mondială din 2019. "Categoric am depăşit valoarea Cupei Europene a Naţiunilor (competiţie la care participă şi România - n.r.). Nu este lipsit de respect faţă de celelalte echipe să afirmi ceea ce este evident. Din acest motiv am început să facem publice doleanţele noastre, de a participa într-un format extins al Six Nations. Nu vrem neapărat un sistem de promovare/retrogradare, ci extinderea acestei competiţii la 7 ţări, poate 8, în funcţie de decizia celorlalţi participanţi", spunea Haig.