O dată la cincinal

Dinamo a câştigat Cupa Ligii Adeplasat, după ce a învins, pe Arena Naţională, cu 2-0, formaţia ACS Poli Timişoara, în finala competiţiei, datorită golurilor marcate de Nemec în minutele 6 şi 26.

Dinamo a cucerit primul trofeu după o pauză de cinci ani. Totodată, Cosmin Contra, care a preluat echipa în februarie 2017 şi şi-a prelungit recent contractul, a câştigat primul său trofeu ca tehnician al grupării din Şoseaua Ştefan cel Mare. Tot primul trofeu este şi pentru Ionuţ Negoiţă din postura de finanţator al echipei din "Ştefan cel Mare". La finalul confruntării cu bănăţenii, Negoiţă a precizat că este fericit pentru această performanţă şi anunţă că din sezonul următor Dinamo îşi propune mai mult decât o clasare pe locul 3 în campionat. "Mă bucur foarte mult de acest trofeu, e primul pentru mine de când sunt la Dinamo. Sper să vină şi altele în perioada următoare. Pentru la anul vrem mai mult de locul trei. Urmează să facem o echipă mai bună, astfel încât să tragem la titlu", a declarat Negoiţă. Este posibil ca Dinamo să joace toate meciurile din sezonul următor tot pe Arena Naţională. Negoiţă a declarat că dinamoviştii nu mai pot juca pe stadionul din "Ştefan cel Mare" din cauza condiţiilor de acolo.

"Mi-ar fi plăcut să nu intre atâţia suporteri pe teren şi să ne bucurăm cu familiile pentru că am câştigat un trofeu după 5 ani. N-am venit eu cu norocul! Mă bucur că am ajutat la câştigarea acestui trofeu. Meritul e al jucătorilor şi al fostului antrenor.

Sper ca, marţi, Timişoara să câştige în campionat şi să rămână în Liga 1. Nu contează că am avut două goluri anulate, important e că am luat trofeul. Acum mergem să petrecem un pic. Dedic trofeul familiei. Sper să nu fie ultimul trofeu pe care-l câştig la Dinamo", a declarat antrenorul Cosmin Contra.

Steliano Filip a evidenţiat contribuţia celor doi antrenori pe care i-a avut în acest sezon şi i-a felicitat pe fotbaliştii celor de la ACS Poli Timişoara, după ce au reuşit să ducă o luptă pe trei fronturi în acest sezon. Fundaşul dinamovist a avut şi un mesaj la adresa rivalilor de la FCSB: „A trecut ceva timp de când nu mai m-am bucurat. Jucătorii de la Timişoara trebuie felicitaţi pentru ce au făcut în campionat. Şi noi am avut un parcurs greu în Cupă. Cu FCSB parcă le-am dat vreo şapte, nici nu mai ştiu. De când a venit Mister a reuşit să facă un grup unit. Îi mulţumim şi lui nea Ando, care a pus umărul serios la acest trofeu”, a declarat Filip.

De partea cealaltă, antrenorul Ionuţ Popa s-a arătat mulţumit de prestaţia echipei sale în ciuda înfrângerii. "Dinamo merita să câştige, a fost mai bună decât noi. Jucătorii mei care au jucat astăzi s-au prezentat bine. Mă refer la jucătorii tineri. Şi ceilalţi şi-au făcut datoria, dar păcat că au fost nişte greşeli la început. Acum ne pregătim pentru meciul de marţi cu Pandurii, care e unul decisiv. Acolo e marea noastră finală. Sunt mulţumit că nu mi s-au accidentat jucătorii. Echipa şi-a făcut datoria, am respectat competiţia. Am vorbit cu Cosmin Contra înainte de joc şi am depănat amintiri de când era el la Milan, iar eu am fost la ei la cursuri. Eu pe el l-am propus antrenorul anului alături de Hagi", a declarat Ionuţ Popa