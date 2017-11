Obsedat de Messi

Cristiano Ronaldo are un singur gol marcat în acest sezon din La Liga, însă rivalitatea cu Messi l-a determinat să pună un pariu "nebun" cu colegii de la Real Madrid.

Startul portughez este convins că-l va depăşi pe Messi, chiar dacă argentinianul are un avans considerabil, scrie presa din Spania. Portughezul, câştigător în acest al premiului "The Best" acordat de FIFA, vrea un nou trofeu de golgheter în Spania, deşi a înscris doar o dată în actuala stagiune. În meciul câştigat de Real Madrid cu 2-1, în deplasare la Getafe. 11 etape s-au scurs din actualul sezon de La Liga, dar Ronaldo a putut să joace în doar 7 meciuri, deoarece a fost suspendat 4 etape. Însă, starul lui Real Madrid este sigur că va reuşi să iasă din nou golgheter în Spania şi a pus un pariu în acest sens cu ceilalţi jucători de la Real Madrid. Dezvăluirea a fost făcută de jurnalistul Jose Ramon, în cadrul unei emisiuni de la Radio Marca. Obiectivul lui Ronaldo pare foarte greu de atins, în condiţiile în care mai sunt 27 de etape. Messi este deja lider cu 12 goluri. În plus, Zaza (Valencia, 9 goluri) şi Bakambu (Villarreal, 8 goluri) arată şi ei o formă foarte bună.