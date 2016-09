Osmalinspor - Steaua 2-0, Astra - A. Viena 2-3: eşecuri pe linie

Ambele reprezentante ale României în grupele Ligii Europei, Steaua şi Astra, au fost învinse la meciurile de debut în această fază a competiţiei.

Dezamăgire pentru Steaua la debutul în grupa L, în Liga Europei. Vicecampioana a pierdut în deplasare. în faţa lui Osmanlispor, cu 0-2, golurile fiind marcate de Diabate (64-p) şi Umar (74). Enache le-a făcut viaţa uşoară turcilor, după un gest necugetat, în minutul 44, când şi-a lovit intenţionat cu capul un adversar. Cea de-a doua repriză a adus o nouă eroare a steliştilor, iar de această dată a fost rândul lui Tamaş, care l-a faultat pe Ndiaye în careu, iar arbitrul a dictat penalty. Diame a transformat lovitura de pedeapsă, în minutul 64, iar zece minute mai târziu, Umar a reuşit să ducă scorul la 2-0, după o centrare a lui Pinto. Singurele ocazii ale Stelei, timide de altfel, au fost prin Tamaş, în minutul trei şi prin Aganovic, la o fază la care vicemcapionii au surprins defensiva lui Osmanlispor, dar croatul a şutat slab. Astfel, după prima etapă, Osmanlispor conduce cu 3 p, urmată de Villareal, cu acelaşi număr de puncte dar golaveraj mai slab, locurile 3 şi 4 fiind ocupate de FC Zurich şi Steaua, fără niciun punct.

Antrenorul Laurenţiu Reghecampf a vorbit despre partida cu turcii şi despre modul în care echipa sa a jucat în această seara. "Am făcut o primă repriză foarte bună. Este păcat că un jucător cu aşa mare experienţă, cum e Enache, să ia roşu la ultima fază. Este vina totală a lui. Mi-am cerut scuze arbitrului. A fost cartonaş roşu corect. În repriza a doua nu ne-am ridicat la nivelul aşteptat. Dacă eram mai atenţi în prima repriză, puteam conduce la pauză. Dacă nu greşeam la faza penalty-ului, primeam greu gol. Dacă primeam. A fost o greşeală de poziţionare. Este greu la acest nivel. Este păcat că Gabi a făcut acel penalty pentru că el şi ceilalţi jucători făcuseră un meci bun. Este primul meci şi trebuie să mergem mai departe. Am pierdut primul meci şi vom vedea ce va fi în meciul cu Villarreal", a declarat el.

La rândul ei, Astra a părăsit Arena Naţională învinsă de Austria Viena cu 3-2, după 90 de minute în care trupa lui Şumudică a părut că a exersat doar cartea atacului. Golurile au fost marcate de Alibec (19) şi Săpunaru (74), respectiv Holzhauser (16-p), Friesenbichler (33) şi Grunwald (58). Tehnicianul a recunoscut că Astra nu a arătat bine în prima repriză, dar a ţinut să-şi felicite jucătorii pentru modul în care au evoluat în a doua parte, când au avut şansa să egaleze. "Au fost două reprize diametral opuse, o prima repriză în care nu am arătat bine. Le-am făcut cadou un gol din penalty. Golul al doilea al lor a fost de Champions League. Am făcut însă o repriză secundă mult mai bună. Îi felicit pe băieţi pentru partea a doua. Sincer, nu mă aşteptam să vină nici măcar atâţia oameni la meci şi mai ales să strige Astra, Astra pe final. Trebuie să ne recăpătăm dorinţa şi plăcerea de a juca aşa cum am făcut-o în sezonul trecut. Denis este cel mai bun atacant din România, el nu are ce să le demonstreze unora sau altora. Nu există fotbalist ca el în Liga 1. Mai sunt cinci meciuri şi se joacă în continuare. Erau puţin supăraţi în vestiar, dar îşi vor reveni. Le multumesc fanilor care au venit la meci, indiferent cu ce echipă ţin. Au văzut un meci frumos, îmi pare rau ca nu am facut un rezultat pozitiv", a spus tehnicianul.