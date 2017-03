Parteneriat cu UNICEF

FRF şi UNICEF (Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii) au semnat în cadrul unei conferinţe de presă un parteneriat pentru trei ani privind combaterea violenţei asupra copiilor şi promovarea drepturilor acestora.

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat că instituţia pe care o conduce se va implica inclusiv în campaniile de strângere de fonduri pentru UNICEF. "Este un moment foarte important, o premieră România, o premieră pentru fotbal la nivel de asociaţii naţionale. Azi parafăm un parteneriat în beneficiul copiilor împreună cu UNICEF, cea mai importantă organizaţie de protecţie a copiilor. Scopul acestui parteneriat este unul simplu, vorbim despre promovarea drepturilor copiilor şi despre o luptă alături de UNICEF împotriva violenţei. Ne vom implica cu toate resursele pe care le avem în toate proiectele UNICEF şi vom contribui la campaniile de strângeri de fonduri", a spus el.

Organizaţia mondială va oferi suport federaţiei într-un program pentru combaterea violenţei în fotbal asupra copiilor. "De asemenea, UNICEF ne va oferi asistenţă într-un program la care lucrăm referitor la ceea ce înseamnă violenţa în fotbal, în special la nivel de copii. Avem nevoie de o asemenea experienţă. Chiar în cursul acestei zile veţi găsi pe site-ul FRF un buton special pentru ca fiecare dintre noi să poată contribui la aceste campanii. Pentru că violenţa, fie acasă, fie la şcoală, fie pe stadion, nu are ce căuta. Am sancţionat de fiecare dată actele de violenţă ale antrenorilor asupra copiilor. Ne amintim faptul că acum un an şi ceva am avut un caz extrem de relevant", a precizat şeful FRF.

Întrebat dacă echipele naţionale vor avea imprimate pe echipamentele de antrenament numele UNICEF, Burleanu a răspuns: "Luăm în calcul diferite forme de promovare, atât în zona digitală, cât şi cu ocazia diferitelor evenimente, inclusiv meciuri. Dacă aş condus o echipă de club mi-aş fi dorit ca jucătorii să evolueze cu UNICEF pe tricouri".

Sandie Blanchet, reprezentanta UNICEF în România, a declarat în cadrul conferinţei de presă că împreună cu FRF va atrage atenţia asupra violenţei împotriva copiilor. "Pentru prima dată aceste organizaţii stabilesc obiective comune pentru toţi copii: educaţia, combaterea violenţei şi nediscriminarea. Parteneriatul pe care îl semnăm azi pe o perioadă de trei ani are două direcţii majore. Una este promovarea drepturilor copiilor şi a doua este strângerea de fonduri pentru programe destinate copiilor. În primul an ne vom uni eforturile pentru a atrage atenţia asupra violenţei împotriva copiilor. În România, în fiecare an sunt raportate aproximativ 13.000 de cazuri de abuz fizic şi emoţional, de neglijare şi exploatare a copiilor. Însă foarte multe cazuri de violenţă împotriva copiilor rămân neraportate. Vom mobiliza suporterii şi jucătorii pentru a contribui la accesul copiilor la educaţie incluzivă de calitate", a spus ea.

Sandie Blanchet a adăugat că prin acest parteneriat UNICEF va transmite mai uşor către bărbaţi mesajele împotriva violenţei asupra copiilor. "Fotbalul este foarte popular în România, sute de mii de copii îl practică, iar meciurile au milioane de spectatori şi telespectatori. Toţi vor primi astfel mesajul nostru comun de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de violenţă. Apreciem acest parteneriat pentru că ne dă acces la milioane de oameni, iar foarte mulţi dintre ei sunt bărbaţi. Este foarte important ca aceste mesaje împotriva violenţei asupra copiilor să ajungă la bărbaţi şi suntem recunoscători pentru acest lucru", a precizat Sandie Blanchet.