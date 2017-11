Partidă dificilă pentru CSM

Antrenoarea echipei de handbal feminin CSM Bucureşti, Helle Thomsen, a declarat că formaţia sa este favorită în meciul din deplasare cu RK Krim Mercator Ljubljana (Slovenia), dar a precizat că se aşteaptă la o partidă dificilă.

Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti întâlneşte, sâmbătă, la Ljubljana, formaţia RK Krim Mercator, într-o partidă contând pentru etapa a 5-a a Grupei A a Ligii Campionilor. CSMB s-a impus cu 30-18 în meciul tur cu Krim, de la Bucureşti. "Suntem favorite şi în acest meci, aşa cum am fost în toate partidele din această grupă. Îmi place jocul celor de la Krim. Evoluează cu multă energie, aleargă mult şi se luptă pentru fiecare minge. Aşa că noi va trebui să încercăm să încetinim jocul lor şi să fim mai agresive în apărare. Iar când adversarele nu vor mai avea energie atunci jocul va fi la mâna noastră. Când am jucat la Bucureşti împotriva celor de la Krim, lor le lipseau două jucătoare importante. Acum au revenit, au mai multe meciuri jucate împreună şi în plus evoluează mai bine pe teren propriu. Deci va fi mai dificil, dar depinde de noi cum vom gestiona acest meci", a spus antrenoarea daneză.

"Am pierdut două puncte în Danemarca (n.r. - în urma înfrângerii cu Nykobing Falster Handboldklub), lucru care nu e deloc bun pentru noi. Însă mă bucur că în ultimul meci (n.r. - returul cu Nykobing Falster Handboldklub) am arătat un joc bun şi e important să menţinem acelaşi nivel, aceeaşi dorinţă şi energie pentru a obţine două puncte în deplasare cu Krim. Ştim că trebuie să rămânem concentrate pentru că punctele sunt foarte importante în faza următoare. De asemenea, e important să avem continuitate pentru că aşa vrem să jucăm handbal", a adăugat Helle Thomsen înaintea antrenamentului de joi dimineaţă.