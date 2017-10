Pas decisiv spre titlul mondial

Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a făcut un pas uriaş spre al 4-lea titlu de campion mondial din carieră, câştigând Marele Premiu al SUA, a 17-a cursă a sezonului de Formula 1.

Pe Circuitul Americilor de la Austin (Texas) germanul Sebastian Vettel (Ferrari) a sosit al doilea la Austin şi păstrează şanse matematice de a contesta victoria finala a lui Hamilton. Locul 3 a fost decis de două ori, mai întâi pe pistă, unde iniţial cel mai tânăr concurent din plutonul F1, olandezul Max Verstappen (Red Bull), l-a depăşit cu o manevră incredibilă pe veteranul de la Ferrari, finlandezul Kimi Raikkonen, apoi prin decizia comisarilor de cursă, care, după 5 minute de confuzie, au anunţat o penalizare de 5 secunde pentru Verstappen, inversând din nou poziţiile, pilotul Ferrari urcând pe podiumul de premiere. Cu trei curse rămase în program (următoarea, Marele Premiu al Mexicului, 29 octombrie), Lewis Hamilton, ajuns la a 9-a victorie din acest sezon, a 62-a din carieră, are un avans de 66 de puncte faţă de Vettel, fiind, practic, campion pentru a 4-a oară. Startul în cursă, precum şi interviurile de pe podiumul de premiere au fost oficiate de sprinterul jamaican Usain Bolt, de 8 ori campion olimpic de atletism, iar premierea a fost efectuată de fostul preşedinte al SUA, Bill Clinton.

La fin al, Hamilton a evitat un optimism exagerat, afirmând că îşi doreşte să câştige ultimele trei curse ale sezonului. "A fost o cursă genială, poate cursa în care am concurat cu cea mai mare plăcere în ultima vreme şi una din cele mai frumoase din acest sezon. Nu am avut un start bun, dar m-am relaxat pe parcurs şi am revenit în frunte. M-am amuzat când am trecut de Vettel în turul 6, iar maşina a fost fantastică, excepţională chiar şi în viraje. Mai rămân trei curse de disputat şi vreau să le câştig pe toate", a precizat britanicul. "Chiar dacă am un avans de 66 de puncte în faţa lui Vettel în clasamentul general, titlul de campion mondial nu este asigurat. Trebuie să mă concentrez pe victorii în ultimele curse, pentru că mai sunt multe puncte puse în joc. Nu trebuie să mă ambalez prea mult referitor la titlu, pentru că el nu este încă în buzunar", a adăugat Hamilton. "Îmi place să concurez în Statele Unite, iubesc această ţară, îmi place circuitul, cu tribune enorme şi cred că este circuitul meu preferat. Mi-a plăcut mult şi prezentarea dinaintea cursei, unde am avut impresia că este Super Bowl-ul (finala Ligii naţionale de fotbal american), cu focuri de artificii, fanfară şi tot arsenalul. A fost cel mai frumos spectacol dinaintea unei curse pe care l-am văzut", a mai spus Hamilton, care i-a depăşit pe legendarii Ayrton Senna şi Michael Schumacher după a şasea sa victorie în Statele Unite.

Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a denunţat decizia juriului Marelui Premiu al Statelor Unite care l-a penalizat cu cinci secunde şi a fost privat de locul al treilea pe podium, apreciind că "aceste decizii stupide ucid Formula 1", a spus el cu regret. "A fost o cursă superbă, dar cu decizii stupide, care ucid efectiv Formula 1", a mai spus pilotul în vârstă de 20 de ani. "Există în acest juriu un idiot care ia mereu decizii împotriva mea", a adăugat Verstappen, în timp ce directorul echipei sale Christian Horner a calificat această decizie a juriului "incredibil de severă". Plecat de pe poziţia a 17-a a grilei de start după ce a fost penalizat cu 15 locuri pentru schimbări de elemente ale motorului său, Verstappen a realizat o incredibilă revenire şi l-a depăşit pe finlandezul Kimi Raikkonen (Ferrari) cu trei tururi înainte de final şi se situa pe locul 3. Dar el a primit o penalizare de cinci secunde şi a pierdut locul pe podium "pentru că a părăsit pista şi a avut un avantaj", conform aprecierii juriului. "Toţi piloţii părăsesc pista, nu sunt limite, în virajul 9, se iese de pe pistă la fel ca în virajul 19 şi nimeni nu spune nimic", a explicat Verstappen.