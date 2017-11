Patru români vor vâsli 5.100 de kilometri

Andrei Roşu, Marius Alexe şi Ionuţ Olteanu au plecat către Insulele Canare, de unde pe 12 decembrie se va da startul în Atlantic Challenge (5.100 km), considerată cea mai dură cursă oceanică de vâslit din lume.

Vasile Oşean se află deja în Spania alături de ambarcaţiunea pe care vor petrece circa 50-60 de zile. Cei patru temerari au reuşit în această vară să străbată cu aceeaşi barcă Marea Neagră (1.200 km) în timpul record de 11 zile, 6 ore şi 1 minut. Ca şi atunci, Roşu, Alexe, Oşean şi Olteanu au ca obiectiv strângerea de fonduri pentru Hospice Casa Speranţei, care construieşte un campus socio-medical la Adunaţi-Copăceni destinat copiilor cu boli rare sau limitatoare de viaţă.

„Au fost doi ani de antrenamente, doi ani de pregătire logistică, doi ani în care am reuşit să ne cunoaştem foarte bine între noi şi să formăm o echipă. Vasi a plecat deja, pentru că barca ajunge înainte şi trebuie s-o preia cineva. Traversarea Mării Negre în vară ne-a ajutat foarte mult, pentru că am simulat cam toate momentele grele care pot apărea pe Atlantic. De la vreme nefavorabilă până la defecţiuni tehnice. Eu cred că avem şanse mari de a pune România pe harta vâslitului oceanic şi să finalizăm această cursă, considerată cea mai grea de vâslit oceanic din lume. Suntem prima echipă din Estul Europei care sperăm că va traversa Atlanticul. Atunci când susţinem o cauză avem un motor în plus, cu siguranţă. Orice disconfort ar apărea, ştim că în spatele acestei traversări există o cauză şi nu ne mai putem plânge. Nu ne propunem să fim eroi, suntem nişte oameni obişnuiţi".

Marius Alexe a amintit de antrenamentele zilnice efectuate cu gândul la traversarea Oceanului Atlantic: „În fiecare zi am avut între 2 şi 4 ore de antrenament în sală de forţă şi pe simulatoare de vâslit, iar în weekend de vineri seara până duminică seara mergeam la Limanu, portul Mangalia, să simulăm ce o să se întâmple în Atlantic. Mergeam la vâslit pe mare. Barca asigură două cabine în care putem dormi şi în caz de furtună ne putem adăposti. Barca are o formă de fus la ambele capete, unde sunt cabinele noastre. Una e echipată cu partea de aparatură, iar una cu bagajele şi cu noi în caz de furtună. Vom avea în Insulele Canare câteva zile mai liniştite şi acolo vom avea cu siguranţă timp să sedimentăm toate cunoştinţele pe care le-am acumulat, să ne pregătim. Apoi aşteptăm cu toţii startul cursei. În funcţie de cum o să arate prognoza meteo o să plecăm pe data de 12 decembrie, sau când se va decide".

Ionuţ Olteanu evoca dorul de cei dragi ca dificultatea majoră în această încercare dură de traversare a Atlanticului: „Sperăm ca 50-60 de zile să treacă foarte repede şi să ne vedem în Antigua, la finiş. Problemele majore care cred că vor apărea pe parcursul traversării sunt dorul de casă, sărbătorile, zilele noastre de naştere pe care le vom pierde. Dar gândul că cei dragi ne susţin şi vor fi în inimile noastre ne va face să trecem cu uşurinţă pesta asta".

Andrei Roşu admite că această provocare din Atlantic se anunţă mult mai dificilă decât cursa din Marea Neagră şi va cuprinde multe necunoscute: „Pentru primele 10-12 zile cu siguranţă suntem pregătiţi, pentru că am mai trăit această experienţă în Marea Neagră, o traversare care a durat 11 zile şi câteva ore. Dar ce se întâmplă dincolo de aceste 11 zile nu ştim. Cu siguranţă vom avea rău de mare câteva zile până se acomodează corpul, cu siguranţă ne vom sătura de acea mâncare uscată din meniul nostru, de atâta apă din jurul nostru. Dar noi trebuie să gestionăm coeziunea echipei şi partea logistică. Cele mai multe abandonuri au fost cauzate de probleme tehnice, mecanice, defecţiuni care nu au putut fi reparate. Programul nostru va fi practic repetarea unei zile de 60 ori. Vâslim doi în 6 schimburi de câte 2 ore şi apoi facem pauză. Ideal ar fi să dormim în cele două ore, dar în realitate în cele 12 ore de pauză, cred că dormim maxim 4-5 ore. În rest verificăm echipamentul de siguranţă, mâncăm, procesul de igienizare. Iar când adormi, ai senzaţia că doar ai clipit şi te trezeşti. Consumăm 10.000 calorii pe zi, aşa că vom slăbi cam 20 kg în această cursă".

Bugetul pentru participarea la o asemenea cursă este foarte mare, numai înscrierea pentru cei patru români costând 23.500 euto.

„La un astfel de proiect e nevoie de un minim de 150-200.000 euro ca să ajungi la start, după care tot ce este peste îţi creşte şansele de reuşită. Defecţiunile tehnice te scot din cursă şi depinde de tine dacă vrei să investeşti într-un echipament mai bun sau mai slab, sau să îţi iei rezervă la echipamentele existente. Toate astea te duc la 300-400.000 euro. Numai transportul bărcii de la Bucureşti la startul cursei înseamnă 7-8000 euro şi s-o aduci înapoi circa 15.000 euro", a precizat Andrei Roşu.

Startul cursei se va da din San Sebastian de la Gomera, portul din care a plecat Cristofor Columb în căutarea unei noi căi către Indii, iar sosirea va avea loc în Insulele Antigua and Barbuda. La cursa din 2017 s-au înscris 28 de bărci, dintre care 12 de 4 vâslaşi, 9 de 3 vâslaşi, 6 de 1 vâslaş şi 1 o barcă de 3 vâslaşi.