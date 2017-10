Pavel: “Simona are prima şansă la Turneul Campioanelor”

Antrenorul Andrei Pavel şi-a exprimat bucuria că a contribuit la performanţa Simonei Halep de a urca în fotoliul de lider al WTA, dar a subliniat că întregul merit este al jucătoarei şi că ea trebuie să rămână cu picioarele pe pământ pentru a obţine noi performanţe.

Pavel, cooptat în stafful tehnic al Simonei după US Open, a avut un început de colaborare marcat de un eşec neaşteptat, în turul 2 la Wuhan (în faţa rusoaicei Daria Kasatkina), dar lucrurile au intrat apoi pe făgaşul normal în turneul de la Beijing. "Au fost câteva săptămâni de vis, mai ales ultima săptămână şi e o bucurie enormă. Am avut două evenimente în ultimii doi ani superbe. Cu medalie la olimpiadă şi acum cu Simona nr. 1. Mă bucur să fiu alături de aceste persoane speciale şi sperăm să continuăm. A fost şi chestia de şansă. Echipa Simonei, cu Darren (Cahill - n.r.), Teo (Cercel), Ştefan (Şodolescu), mama Simonei, a făcut treabă foarte bună. Noi am început după US Open, ne-am antrenat, e vorba şi de şansă, dar tot meritul este al Simonei. Acum eu sper că am ajutat cu anumite lucruri, mă bucură chestia asta, dar tot meritul a fost al ei. Ea are un joc complet şi urmează Turneul Campioanelor de la Singapore. Dacă joacă aşa cum a jucat acum, mai ales că merge acolo ca nr. 1, are prima şansă şi cel mai important e să rămână cu picioarele pe pământ. Să se bucure de a fi nr. 1, dar în acelaşi timp să stea cu picioarele pe pământ şi să vadă lucrul ăsta ca o fericire, câtă muncă a pus pentru a ajunge nr. 1 şi aşa are şansa să rămână cât mai mult", a declarat, pe aeroportul Otopeni, Pavel, care este căpitanul echipei de Cupă Davis a Românei.

Pavel a povestit şi cât de motivată a fost Halep după eşecul de la Wuhan şi despre bucuria pentru reuşita Simonei de la Beijing: "Am mers la primul concurs, la Wuhan, şi a pierdut în primul tur. Nu a fost o înfrângere uşoară, dar ne-am înţeles foarte bine, iar a doua zi eram pe terenul de tenis. Chiar de la ea a venit motivaţia şi cheful, şi trebuie să vină de la ea. Am început cu un meci foarte dificil la Beijing, 6-3 în decisiv, apoi încrederea a fost acolo, ea e o jucătoare extraordinară şi apoi meciul cu Şarapova, la care a pierdut de 7 ori. Fiecare meci a avut în sine presiunea lui şi mă bucur că a reuşit să controleze foarte bine această presiune. E greu să explic acel moment, ne-am bucurat cu toţii enorm. Sentimentele sunt foarte puternice, acum mă bucur foarte mult pentru cei cu care lucrez, cum a fost cu Simona. E o chestie absolut incredibilă, e euforie acea enormă de reuşită".

Ilie Năstase, care în 1973 a ajuns primul român nr. 1 mondial, i-a oferit un buchet de flori Simonei Halep la revenirea în ţară: "Ea ştie cel mai bine ce are de făcut. A spus că dacă e să fie numărul 1, o să fie, şi uite aşa a fost. Asta înseamnă ambiţie. Nu trebuie să-i facem teze, trebuie să joace normal. Cred că noi şi presa punem presiune pe ea, dar ea nu are nicio problemă. Vreau să-i felicit pe antrenorii români că au reuşit să dea doi nr. 1, dar şi pe părinţii ei care au ajutat-o".

George Cosac, preşedintele Federaţiei Române de Tenis, a opinat că din postura de număr 1 mondial, Simona Halep ar trebui să abordeze altfel turneele: "Ea acum deschide tabloul de concurs şi obiectivele ei ar trebui să fie extrem de realiste. Dacă până acum erau îndrăzneţe, acum ea trebuie să meargă cu un obiectiv foarte clar: sunt nr. 1 şi am venit să câştig. E clar că toată lumea vrea să bată nr. 1 şi nimeni nu va avea de pierdut în faţa ei, de acea sunt convins că se va pregăti mult mai bine, mai ales pe plan psihologic". (Foto: Neal Trousdale pentru www.OpenTenis.ro)