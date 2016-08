Pep revine pe Nou Camp, dar ca adversar

Uniunea Asociaţiilor Europene de Fotbal a anunţat în cadrul tragerii la sorţi organizate la Monte Carlo, componenţa grupelor Ligii Campionilor, sezonul 2016/2017.

Liga Campionilor îşi consumă încă un sezon fără nicio echipă românească în grupe. La startul preliminariilor am aliniat două două echipe, Astra şi Steaua, însă niciuna n-a reuşit să pătrundă în grupe. Chiar dacă Astra şi Steaua au ratat calificarea în grupele Ligii, România va avea cinci reprezentanţi în această fază: Andrei Prepeliţă, Claudiu Keşeru şi Cosmin Moţi (toţi de la Ludogoreţ), Vlad Chiricheş (Napoli) şi Alexandru Măţel (Dinamo Zagreb). Grupa C este cea mai interesantă dintre toate. Pep Guardiola merge cu Manchester City pe Camp Nou, stadionul pe care a crescut. Moţi, Keşeru şi Prepeliţă au o grupă destul de dificilă, cu PSG, Arsenal şi FC Basel. Vlad Chiricheş are parte de o grupă accesibilă, cu Benfica, Dinamo Kiev şi Beşiktaş. Măţel se va duela cu Juventus, Sevilla şi Lyon.

Componenţa grupelor Ligii Campionilor, sezonul 2016/2017:

Grupa A: PSG, Arsenal, FC Basel, Ludogoreţ

Grupa B: Benfica, Napoli, Dinamo Kiev, Beşiktaş

Grupa C: Barcelona, Manchester City, Monchengladbach, Celtic

Grupa D: Bayern Munchen, Atletico Madrid, PSV, Rostov

Grupa E: ŢSKA Moscova, Bayer Leverkusen, Tottenham, AS Monaco

Grupa F: Real Madrid, Borussia Dortmund, Sporting Lisabona, Legia Varşovia

Grupa G: Leicester, FC Porto, FC Brugge, FC Copenhaga

Grupa H: Juventus, FC Sevilla, Lyon, Dinamo Zagreb

Modificări din sezonul 2018/2019

Primele 4 campionate ale Europei, Spania, Anglia, Germania şi Italia, cu cel mai mare coeficient UEFA, vor avea garantate 4 locuri în faza grupelor Ligii din sezonul 2018/2019, a anunţat UEFA la Monte Carlo. Conform actualului sistem, Spania, Germania şi Anglia au asigurate 3 echipe direct în faza grupelor, iar a patra trebuie să dispute barajul de calificare în două manşe. Italia are dreptul să înscrie direct 2 echipe în faza grupelor, plus încă una în play-off. Formatul Ligii Campionilor se va menţine acelaşi, cu tururi preliminarii urmate de faza grupelor la care participă 32 de echipe, urmate de faza eliminatorie, începând cu optimile de finală. Modificările vin după ce cluburile de top au discutat posibilitatea înfiinţării unei Superligi în afara jurisdicţiei UEFA. Manchester United, Liverpool, Inter şi AC Milan au ratat prezenţa în Ligă, din cauza parcursului slab din sezonul trecut în campionatele lor.